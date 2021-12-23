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Araştırma: 3 doz Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı koruma sağlamıyor
Türkiye'de de kullanılan ve kamuoyu tarafından "Çin aşısı" olarak bilinen Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac isimli corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı etkisini mercek altına alan kapsamlı bir araştırma sonucunda şaşkına çeviren bir sonuç ortaya çıktı.
Araştırma: 3 doz Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı koruma sağlamıyor
23 Aralık 2021 16:29 - Sözcü
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Corona virüsü salgınından sonra Türkiye’de de kullanılmaya başlanan ve hacim olarak Dünya genelinde en çok kullanılan aşılardan biri olan Sinovac Biotech’in geliştirdiği corona virüsü CoronaVac ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Hong Kong Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi’nde gerçekleşen araştırma sonucunda iki doz CoronaVac’tan sonra üçüncü doz hatırlatma dozunu da Sinovac’ın geliştirdiği aşıyı olanlarda Omicron varyantına karşı bir etki elde edilmediği tespit edildi.

Bilim insanları araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna duyururken, iki doz Sinovac aşısı olanların mRNA teknolojisi kullanan bir aşıyı üçüncü doz olarak tercih etmelerinin daha büyük koruma sağladığını açıkladı.

Açıklamada, “İki doz CoronaVac olduktan sonra üçüncü dozu Pfizer/BioNTech olanların Omicron varyantına karşı elde ettiği antikor seviyeleri çok daha yüksek” denildi.

İki doz Biontech de yetersiz

Araştırmada BionTech/Pfizer’ın geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli aşının iki dozunun yetersiz olduğu belirtilirken üçüncü doz aşının da aynı tür aşı olması durumunda koruma oranının arttığına dikkat çekildi.

Resmi verilere göre dünya genelinde 2.3 milyar doz CoronaVac aşısı üretildi ve kullanıldı. Bu aşıların çoğu Çin’de kullanılırken, bu aşıların geri kalanı ise gelişmekte olan ülkelerde tercih edildi.

Sinovac geçen hafta üç doz aşısını olanların yüzde 94’ünde koruma sağlandığını açıklamıştı. Fakat şirket ne oranda koruma sağlandığına dair bir açıklama yapmamıştı. ABD’li medya kuruluşu Bloomberg’in haberinde ise Sinovac yetkililerinin bu konudaki açıklamalara yanıt vermediği de kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

sinovac coronavac 3 doz asi omicron varyanti koruma

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