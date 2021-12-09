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Araştırma: 4.doz BioNTech ile antikor pozitifliği yüzde 99'a yükseliyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesince 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı bildirildi.
Araştırma: 4.doz BioNTech ile antikor pozitifliği yüzde 99'a yükseliyor
09 Aralık 2021 09:52 - AA Yusuf Böyük
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Üniversiteden yapılan açıklamayla MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin yürüttüğü "COVID-19 Aşı İzlem Çalışması"nın "Ara Sonuçları" kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandı.

İki doz Sinovac üzerine 2 doz BioNtech uygulanan sağlık çalışanlarının tamamında son aşıdan 28-80 gün sonra antikor düzeyleri pozitif oldu.

Sadece 2 doz Sinovac uygulananlarda, son aşıdan 8 ay sonra antikor pozitifliği yüzde 27,6’ya düştü. Açıklamada iki doz Sinovac uygulananlara mutlaka 3'üncü doz aşı tavsiye edildi.

Açıklamada 3 doz Sinovac uygulanmış kişilerde mutlaka 4'üncü hatırlatma dozuna gereksinim duyulduğuna işaret edilerek burada 4'üncü doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan BioNtech tercih edilmesi önerildi.

MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarınca yürütülen araştırmanın gerçek yaşam bulgularının 3'üncü doz aşı sonrası 6'ncı ay izlem verilerine göre değerlendirileceği ifade edildi.

Araştırma: Üçüncü doz BionTech, Sinovac'tan belirgin ölçüde daha koruyucu

 

Anahtar Kelimeler:

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1) drg1 (dr)
09.12.2021 10:33:15
6 7 8 doz yaparak yüzde yüze ulaşabiliriz. Ayda 1 doz ile kimsenin canı yanmayacağından eminim. Hem aşı firmaları vasıtasıyla dünya ekonomisine katkımız olur hem de pek çok kongre, bonus ve teşviklerle sağlık dünyası da ihya olur.
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5
2) Dr (Dr)
09.12.2021 10:25:16
Antikor düşme işine niçin bu kadar takılıyorlar. Aktif enfeksiyondan veya aşıdan sonra zamanla antikor seviyesi düşer. Ancak Hafıza hücrelerde bilgisi bulunur, yeniden aynı ajanla karşılaşınca hızlıca antikor üretilir. Hastalık ya oluşmaz yada hafif geçer. Sürekli antikorun yüksek kalması diye bir durum zaten olmaz, bağışıklik sistemi için gereksiz bir işlem olur. Aşı mantığına aykırı bu antikor düştü demek, herhalde düşecek düşmezse sıkıntı....
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