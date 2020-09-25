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Araştırma, bazı ağır Covid-19 hastalarının altta yatan genetik kusurları olduğunu keşfetti
Araştırmalar, Covid-19’u ağır atlatan hastaların önemli bir kısmının virüsle mücadele gücünü ciddi ölçüde engelleyen genetik veya immünolojik kusurlara sahip olduğunu söylüyor.
Araştırma, bazı ağır Covid-19 hastalarının altta yatan genetik kusurları olduğunu keşfetti
25 Eylül 2020 16:41 - MEDİMAGAZİN
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Science dergisinde yayınlanan makalelere göre, bazı şiddetli Covid-19 hastalarının bağışıklığı tip 1 interferon adı verilen bağışıklık molekülünü engelleyen bir yapıya sahip. Görevi, virüsün çoğalmasını durdurmak olan tip 1 interferon molekülü, enfeksiyonu tespit ettiği anda bağışıklık sistemi tarafından üretiliyor. Söz konusu keşif ise neden bazı kişilerin hastalığı daha ağır atlattığı, bazılarının ise asemptomatik geçirdiğini anlamamıza ışık tutabilir.

Çalışmada, dünyanın dört bir yanından 659 ağır Covid-19 hastasının yanı sıra asemptomatik veya hafif enfeksiyonu olan 534 kişinin genomlarının bir kısmı incelendi ve ağır hastaların yüzde 3,5’inin tip 1 interferon üretemediği tespit edildi. Diğer bir çalışmada, yaklaşık bin şiddetli Covid-19 hastası incelendi. Araştırmacılar, 10 hastadan birinin kendi interferonlarına oto-antikor taşıdığını buldu.

New York City’deki Rockefeller Üniversitesinden immünolog Jean Laurent Casanova ve Paris’teki Necker Hasta Çocuklar Hastanesine göre, bu iki çalışmadan elde edilen olumsuz sonuçların hastanın Covid-19 ile mücadelesinde ciddi sonuçlara yol açtığını belirtti.

Oxford’daki Wellcome İnsan Genetiği Merkezinde doktor olan Stephen Chapman, bulguların hastalık şiddetinin bireyler arasında neden bu kadar değişikliğe uğradığını açıklamaya önemli bir katkısı olduğunu söyledi. İzlanda Üniversitesinde bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Magnus Gottfredsson ise hastaların oto-antikor üretmelerinin yarardan çok zarar vereceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 enfeksiyon covid-19 hastasi asemptomatik genom

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