Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: COVID-19 antikorları anneden bebeğe geçti
Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığını, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğini belirtti
Araştırma: COVID-19 antikorları anneden bebeğe geçti
23 Şubat 2021 13:18 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Science Daily sitesinin haberine göre, Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York’ta COVID-19 hastalarının yoğun olarak görüldüğü hastanelerin birinde doğum yapan 88 kadına ait kan örnekleri incelendi.

Araştırmada, doğan bebeklerin yüzde 78’inin göbek kordonundan alınan kan örneklerinde antikor tespit edildi.

Çalışmaya katılan kadınlarda, daha önce COVID-19 ile enfekte olduklarını gösteren antikorlara rastlandığı ve bunların yüzde 58’inin asemptomatik olduğu bildirildi.

Antikor, anneden plasenta yoluyla transfer edildi

Uzmanlar, COVID-19 testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine işaret etti.

Çalışmada, COVID-19 ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları, "Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum (American Journal of Obstetrics and Gynecology) dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 hastalari antikor bebek asemptomatik plasenta

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.