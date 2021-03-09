Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: COVID-19 aşısı sonrası yan etki en çok kadınlarda gözleniyor
ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, COVID-19 aşısına yan etkiler bildirenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu açıklandı. Aşı olan yaklaşık 13 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada yaklaşık 7 bin kişinin yan etki gösterdiği ve bu kişilerin yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu belirtildi
Araştırma: COVID-19 aşısı sonrası yan etki en çok kadınlarda gözleniyor
09 Mart 2021 11:57 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan araştırmaya göre, COVID-19 aşısından olumsuz etkiler bildirenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu bildirildi.

Yaklaşık 7 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne COVID-19 aşısı olduktan sonra baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi semptomlar da dahil olmak üzere yan etki bildiren kişilerin yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu belirtildi.

Aşının ilk bir ayı baz alınarak yapılan çalışmada, 13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyondan fazla kişinin verileri analiz edildi.

13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyon 794 bin 904 kişiden 8 milyon 436 bin 863’ünün kadın olduğu bildirilirken bu miktar aşı olanların yüzde 61,2’sinin kadın hasta olduğunu gösterdi.

Pennsylvania Eyalet Kolejinde Moderna COVID-19 aşısı almış bir tıp teknisyeni olan Shelly Kendeffy, The New York Times'a, aşıyı aldıktan hemen sonra kendini iyi hissettiğini söyledi.

‘ÇEVREMDE AŞI OLANLARIN TAMAMI YAN ETKİ GÖSTERDİ’

Ancak öğleden sonra Kendeffy, "Dişlerim takırdıyordu, ama terliyordum. Terden sırılsıklam olmuştum ama çok üşüyordum" dedi. Çevresindeki yedi kadın meslektaşından altısında benzer semptomları gösterdiğini belirten Kendeffy, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk gibi semptomlar yaşadıklarını, hiçbir semptom göstermeyen yedinci kişinin ise gece kusması yaşadığını bildirdi.

‘ERKEK MESLEKTAŞLARIMIN YARISI SORUN YAŞAMADI’

Çevresinde aşı olan sekiz erkek meslektaşından birinin genel ağrı hissettiğini, birinin baş ağrısı yaşadığını, ikisinin ise yorgunluk şikayeti olduğunu bildiren Kendeffy, dört erkek meslektaşının hiçbir sorun yaşamadığını aktardı.

2009’DAKİ GRİP SALGININDA DA KADINLAR DAHA FAZLA YAN ETKİ GÖSTERMİŞTİ

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulunda mikrobiyolog ve immünolog olan Sabra Klein, The New York Times'a, "COVID-19 aşısı sonrası yaşanan yan etkilere dair cinsiyet farklılığının diğer aşıların geçmiş raporlarıyla tamamen tutarlı olduğu" göz önüne alındığında "hiç şaşırmadığını" söyledi.

2013 yılında, bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, yetişkin kadınların 2009’da yaşanan grip salgınında grip aşısı olduklarında erkeklerden daha fazla yan etki gösterdiğini bildirmişti.

‘BAĞIŞIKLIĞIN GÖSTERGESİ’

The New York Times'a verdiği demeçte Sabra Klein, kadınların yüksek miktarda yan etki göstermesine rağmen aşının etkileri sebebiyle endişelenmemeleri gerektiğini söylerken, “Çok sağlam bir bağışıklık tepkisi oluşturuyorlar. Bu yan etkiler sonucunda muhtemelen COVID-19’dan korunuyor olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asisi abd yan etki

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.