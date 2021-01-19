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Araştırma: COVID-19 atlatanların üçte biri 5 ay içinde yeniden hastaneye kaldırıldı
Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsü atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu
Araştırma: COVID-19 atlatanların üçte biri 5 ay içinde yeniden hastaneye kaldırıldı
19 Ocak 2021 10:40 - AA
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İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde yeni tip koronavirüsü (COVID-19) atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi. 

Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), COVID-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.

COVID-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında COVID-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da COVID-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 solunum guclugu

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