Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Covid-19 belirtilerinden koku kaybı, beyindeki metabolik değişiklikler ile ilgili olabilir
Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırmada, sık görülen Covid-19 belirtilerinden olan ani koku kaybının beyindeki metabolik değişimler ile ilişkisi olabileceği öne sürüldü.
Araştırma: Covid-19 belirtilerinden koku kaybı, beyindeki metabolik değişiklikler ile ilgili olabilir
22 Ekim 2020 17:16 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Ani koku ve tat kaybı, giderek daha da yaygınlaşan bir Covid-19 belirtisi olarak görülüyor. Belçika’daki Erasmus Hastanesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, ani koku kaybı yaşayan Covid-19 hastalarında olası merkezi sinir sistemi tutulumunu araştırdı. Araştırmacılar, hibrid pozitron emisyon tomografisi kullanarak koku kaybı yaşayan hastaların yapısal ve metabolik beyin anormalliklerini inceledi.

Çalışma, 2’si erkek 10’u kadın olmak üzere koku kaybı yaşayan 12 Covid-19 hastasından oluşuyordu. Çalışma sonuçlarında ekip, bölgesel beyin glikoz metabolizması ile Covid-19 ile ilişkili koku kaybı arasında bir korelasyon olduğunu keşfetti.

Araştırmacılara göre bu çalışma, Covid-19 ile ilişkili ani koku kaybının SARS-CoV-2 nöroinvazivliğinden kaynaklanan merkezi tutulumla bir ilgisinin olmadığını gösterdi. Covid-19 hastalarında koku kaybı, çekirdek koku alma ve yüksek sıralı kortikal bölgelerdeki heterojen beyin metabolik değişiklikleri ile ilişkilendirildi.

Önceki çalışmalar, Covid-19 hastalarında ani koku kaybının SARS-CoV-2 nöroinvazivliğinin neden olduğu koku alma yarık obliterasyonu ve merkezi tutulumdan kaynaklandığını söylüyordu. Yazarlara göreyse bu son çalışma, bu hipotezi çürüterek tüm Covid-19 hastalarında görülen koku kaybını açıklamadığını ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:

koku kaybi tat kaybi koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.