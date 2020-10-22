Araştırma: Covid-19 belirtilerinden koku kaybı, beyindeki metabolik değişiklikler ile ilgili olabilir

MEDİMAGAZİN-Ani koku ve tat kaybı, giderek daha da yaygınlaşan bir Covid-19 belirtisi olarak görülüyor. Belçika’daki Erasmus Hastanesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, ani koku kaybı yaşayan Covid-19 hastalarında olası merkezi sinir sistemi tutulumunu araştırdı. Araştırmacılar, hibrid pozitron emisyon tomografisi kullanarak koku kaybı yaşayan hastaların yapısal ve metabolik beyin anormalliklerini inceledi.

Çalışma, 2’si erkek 10’u kadın olmak üzere koku kaybı yaşayan 12 Covid-19 hastasından oluşuyordu. Çalışma sonuçlarında ekip, bölgesel beyin glikoz metabolizması ile Covid-19 ile ilişkili koku kaybı arasında bir korelasyon olduğunu keşfetti.

Araştırmacılara göre bu çalışma, Covid-19 ile ilişkili ani koku kaybının SARS-CoV-2 nöroinvazivliğinden kaynaklanan merkezi tutulumla bir ilgisinin olmadığını gösterdi. Covid-19 hastalarında koku kaybı, çekirdek koku alma ve yüksek sıralı kortikal bölgelerdeki heterojen beyin metabolik değişiklikleri ile ilişkilendirildi.

Önceki çalışmalar, Covid-19 hastalarında ani koku kaybının SARS-CoV-2 nöroinvazivliğinin neden olduğu koku alma yarık obliterasyonu ve merkezi tutulumdan kaynaklandığını söylüyordu. Yazarlara göreyse bu son çalışma, bu hipotezi çürüterek tüm Covid-19 hastalarında görülen koku kaybını açıklamadığını ortaya koydu.