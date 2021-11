Araştırma: COVID-19 bilimsel araştırmaların kesintiye uğramasına neden oldu

MEDİMAGAZİN- Amerikan Kalp Derneği'nin yeni bir raporuna göre, COVID-19 pandemisi, geçen yılın başlarında diğer hastalıkların bilimsel araştırmalarını keskin bir şekilde kısıtlayan, birçok klinik çalışmayı geçici olarak durduran, laboratuvarlara erişimi kısıtlayan ve tıbbi araştırma tesislerini kapatan bir dizi kapanmaya neden oldu.

Ancak aynı zamanda, küresel sağlık krizini engellemek amacıyla hızla tedaviler ve aşılar geliştirilmesi ile büyük başarılar elde edildi.

Araştırma Grubu Başkanı Dr. Elizabeth M. McNally bir basın açıklamasında, "COVID-19 pandemisinin son 18 ayında, muazzam zorluk karşısında kayda değer bilimsel başarılar gördük" dedi. "Bununla birlikte, her yerdeki araştırma laboratuvarları, laboratuvar kapanmalarıyla başlayan günlük engellerle, ardından sosyal mesafeye, hastalığa, tedarik zinciri sınırlamalarına ve her aşamaya ve her tür araştırmaya isabet eden diğer birçok engele duyulan ihtiyaçla karşı karşıya kaldı."

Pazartesi günü Amerikan Kalp Derneği Circulation dergisinde yayınlanan başkanlık tavsiyesinde, mevcut ve gelecekteki kalp hastalığı ve inme araştırmaları üzerindeki dalgalanma etkisini ayrıntılarıyla anlatıldı. Bilimsel araştırmalara yapılan yatırımları geri kazanmak, pandemiden orantısız şekilde etkilenen bilim insanlarına ve sağlık profesyonellerine daha fazla kaynak sağlamak ve halkın bilim anlayışını artırmak için çağrıda bulundu.

Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Genetik Tıp Merkezi Direktörü McNally, "Pandemi, bilimin neden önemli olduğunu gösterdi ve bilimi yeniden inşa etmek için bilimsel altyapıya yeniden yatırım yapmamız gerektiğini kanıtladı. bu sayede yolumuza çıkan bir sonraki zorluklara hazırız" dedi.

2020 yılının başlarında pandeminin başlaması ile sağlık personelleri, hastanelerinde COVID-19 bakımı sağlamak amacıyla araştırma sorumluluklarını bir kenara bırakmak zorunda kaldı. Dahası, okul kapanışları, şimdi evden öğrenen çocuklarına yardım etmek zorunda kalan araştırmacılar ve klinisyenler için zorluklar yarattı.

McNally, "Küçük çocukların ebeveynleri olan bilim insanları özellikle mücadele ettiler çünkü çoğu araştırmacı için, ev bir laboratuvar olmadığı için evden araştırma yapmak mümkün değil" dedi.

Raporda, 21 Mayıs itibariyle ClinicalTrials.gov'daki COVID dışı çalışmaların yaklaşık yüzde 80'inin durdurulduğu veya kesintiye uğratıldığı tespit edildi. Birçok araştırmacı ve laboratuvar, odaklarını COVID ile ilgili çalışmalara kaydırdı. Bu işbirliği, halk sağlığı krizinin üstesinden gelmeye yardımcı oldu ve ayrıca gelecekteki araştırmaların nasıl yürütüleceği üzerinde kalıcı etkileri olacak verilerin entegre edilmesi ve analiz edilmesi yolunda ilerlemelere de yol açtı.

Ancak raporda, bilimsel topluluğu yeniden inşa etmek için adımlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Ayrıca, halkın bilim anlayışını artırmak ve halk sağlığı krizlerine karşı daha dirençli bir toplum inşa etmek için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki eğitimi finanse etmeye uzun vadeli bir bağlılık çağrısında bulundu.

Raporun yazı grubunun başkan yardımcısı, aynı zamanda Amerika Kalp Derneği Eski Başkanı ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde nöroloji ve epidemiyoloji profesörü olan Dr. Mitchell Elkind, "Bir nesil bilim insanını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız, bu da hastalıklar için tedavileri keşfetme konusunda ilerlemeyi kaybetmemize neden olabilir" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonuçlar geri döndürülemez hale gelmeden önce kaynakları bu soruna yönlendirmek için hızlı hareket etmeliyiz ve toplumun tüm kesimlerinin fayda sağlayabilmesi için bu kaynakların ve çabaların topluma eşit bir şekilde yayılmasını sağlamalıyız."