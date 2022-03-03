Araştırma: COVID-19 diyabete neden olmuyor

Daily Mail’in haberine göre; Massachusetts General Hospital, Harvard Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılarla oluşan bir ekip, corona virüsü geçirdikten sonra şeker hastası olan kişilerin çoğunun kan değerlerinin bir süre sonra normale döndüğünü buldu.

Verilere göre, ani diyabet teşhisi konan hastaların yaklaşık yüzde 50’sinin durumu hastaneden taburcu edildikten sonra düzeldi. Çalışmada insüline ihtiyaç duyan hastaların %10’undan azı, bir yıl sonra hala insüline ihtiyaç duyuyordu.

Ayrıca, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılıp da diyabet teşhisi konan birçok kişinin aslında zaten bu hastalığa sahip olması ve bunu bilmemesi de ihtimaller arasında sıralandı.

Araştırma bin 902 kişi arasında yapıldı

Araştırmacılar, Mart-Eylül 2020 arasında bin 902 Covid-19 hastasından veri topladı. Pandeminin ilk iki dalgasında ölçülen verilerin ardından, aynı hastalar Temmuz 2021’de tekrar takibe alındı. Çalışma grubundan 594 kişi diyabet belirtileri gösterdi ve 77’sine Covid-19 virüsüyle ilgili olduğuna inanılan yeni bir tanı kondu.

Bu 77 hasta genellikle diyabet grubundaki diğer 594 hastadan daha şiddetli Covid-19 vakalarına sahipti, ancak kan şekeri seviyeleri nispeten daha düşüktü. Virüse yakalandıktan sonra diyabet teşhisi konan 77 kişiden 64’ü enfeksiyondan kurtuldu ve 30 gün sonra durumları takip edildi. 26 kişinin durumu normal kan şekeri seviyelerine veya diyabet öncesi duruma geri döndü. Kalan gruptan 36’sı diyabet hastası olmaya devam etti ve ikisi sınıflandırılamadı.

Yaklaşık bir yıl sonra yapılan takipten sonra ise diyabet grubunun 16 üyesinin ilaca ihtiyaç duymadan yaşayabildiği not edildi. Sadece 5 kişi yaşamak için düzenli insüline ihtiyaç duyarken, 15’i durumlarını ilaç kullanarak yönetti.

Akut Covid-19, hastaların kan şekerinde ani bir artış yaşamasına sebebiyet verse de, araştırmacılar bunun kalıcı olma riskinin fazla olduğuna inanmıyorlar.