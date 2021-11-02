Araştırma: COVID-19 geçiren hastalarda kalp krizinden ölüm riski daha yüksek

MEDİMAGAZİN - JAMA'da geçen hafta yayımlanan retrospektif bir araştırmaya göre, COVID-19 ve yaygın bir kalp krizi tanısı alan hastaların oranı, enfekte olmamış hastalara göre hastane içi ölüm oranlarında anlamlı derecede daha yüksek.

Brown Üniversitesi'nden bir araştırmacı, Ocak 2019'dan Aralık 2020'ye kadar ST segment yükselmeli miyokard infraksiyonu (STEMI) olan Vizient Klinik Veri Tabanındaki 509 ABD merkezinde 80.449 hastayı içeren çalışmayı yönetti.

Buna göre;

Hastane dışı STEMI olan 76.434 hasta arasında 551'i COVID-19 için pozitif, 2.755'i pozitif değildi; Bu hastaların yüzde 64.1'i 51 ila 74 yaşları arasındaydı ve yüzde 70.3'ü erkekti.

Hastanede STEMI olan 4.015 hastanın 252'sinde COVID-19 pozitifti, 756'sı negatifti; yüzde 58.3'ü 51 ila 74 yaşındaydı ve yüzde 60.7'si erkekti.

Hastane dışında STEMI olan ve COVID-19 testi pozitif olan hastalar, enfekte olmamış hastalarda yüzde 11.2'ye kıyasla yüzde 15.2 ölüm oranına sahipti.

Hastane içi STEMI olan enfekte hastaların ölüm oranı, COVID-19 olmayan hastalar arasında yüzde 46.1'e karşılık yüzde 78.5’idi.

COVID-19 olmayan hastane dışı STEMI hastalarına göre, enfekte hastalar anlamlı olarak daha yüksek kombine ölüm, kalp krizi ve inme oranlarına sahipti (yüzde 18.0'a karşılık yüzde 13.2).

COVID-19 olan hastane içi STEMI hastaları da bu sonuçların daha yüksek oranlarına sahipti (yüzde 80,9'a karşılık yüzde 50,9).

Hastane dışı STEMI grubunda COVID-19 statüsüne göre stent yerleştirme olasılığında anlamlı fark yoktu. Ancak hastane içi STEMI grubunda COVID-19 olan hastaların, enfekte olmamış hastalardan invaziv tanısal veya terapötik koroner prosedürlere sahip olma olasılıkları anlamlı derecede düşüktü.

Yazarlar, " Yaklaşımdaki bu değişikliğin, bu hastalarda invaziv tedavinin algılanan yararsızlığından mı kaynaklandığı, sağlık çalışanları için algılanan riskten mi yoksa her ikisinden mi kaynaklandığı bilinmiyor" dedi.

Aynı dergideki bir yorumda, Alexander Fanaroff, MD, MHS; Her ikisi de Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi'nden Jay Giri, MD, MPH ve Minneapolis Kalp Enstitüsü Vakfı'ndan Santiago Garcia, MD, pandemi sırasında kalp krizi semptomları olan birçok hastanın bakımı geciktirmiş olabileceğini söyledi çünkü COVID-19'a sahip olduklarını ve evde karantinaya almaları gerektiğini düşünüyorlardı.

Yazarlar, "Pandemi devam ettikçe ve gelecekteki potansiyel halk sağlığı acil durumlarında, akut MI hastaları için zamanında bakımın önemini vurgulamak zorunludur" ifadelerini kullandı.