Araştırma: COVID-19 geçiren hastalarda kalp krizinden ölüm riski daha yüksek

MEDİMAGAZİN - JAMA'da geçen hafta yayımlanan retrospektif bir araştırmaya göre, COVID-19 ve yaygın bir kalp krizi tanısı alan hastaların oranı, enfekte olmamış hastalara göre hastane içi ölüm oranlarında anlamlı derecede daha yüksek.
Brown Üniversitesi'nden bir araştırmacı, Ocak 2019'dan Aralık 2020'ye kadar ST segment yükselmeli miyokard infraksiyonu (STEMI) olan Vizient Klinik Veri Tabanındaki 509 ABD merkezinde 80.449 hastayı içeren çalışmayı yönetti.
Buna göre;
Yazarlar, " Yaklaşımdaki bu değişikliğin, bu hastalarda invaziv tedavinin algılanan yararsızlığından mı kaynaklandığı, sağlık çalışanları için algılanan riskten mi yoksa her ikisinden mi kaynaklandığı bilinmiyor" dedi.
Aynı dergideki bir yorumda, Alexander Fanaroff, MD, MHS; Her ikisi de Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi'nden Jay Giri, MD, MPH ve Minneapolis Kalp Enstitüsü Vakfı'ndan Santiago Garcia, MD, pandemi sırasında kalp krizi semptomları olan birçok hastanın bakımı geciktirmiş olabileceğini söyledi çünkü COVID-19'a sahip olduklarını ve evde karantinaya almaları gerektiğini düşünüyorlardı.
Yazarlar, "Pandemi devam ettikçe ve gelecekteki potansiyel halk sağlığı acil durumlarında, akut MI hastaları için zamanında bakımın önemini vurgulamak zorunludur" ifadelerini kullandı.