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Araştırma: Covid-19 hastalarından bazılarında omurilik disfonksiyonu görüldü
Popüler bilim dergisi Nature’da yayınlanan son rapora göre, araştırmacılar Covid-19 enfeksiyonundan mustarip bazı hastalarda omurilik disfonksiyonu keşfetti.
Araştırma: Covid-19 hastalarından bazılarında omurilik disfonksiyonu görüldü
01 Ekim 2020 17:24 -
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MEDİMAGAZİN-Araştırmacılar bu çalışmada, Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra omurilik disfonksiyonu (SCD) geliştiren 3 kişiyi gözlemledi. Omurilik sorunları gelişmeden önce bu 3 kişi solunum yetmezliğinden mustaripti. Ayrıca mekanik ventilasyona ihtiyaçları vardı ve kardiyovasküler risk faktörlerine sahiptiler. Çalışmanın yazarları ayrıca, bu vakaların salgından sonra gözlenen ilk SCD raporu olduğunu belirtti.

İncelenen 3 hastanın birinde, nadir fakat şiddetli bir durum olan omurilik iskemisi gelişti. Raporda diğer ikisinin, muhtemelen Covid-19 tedavisi için Tocilizumab ilacının kullanılmasından dolayı spinal epidural apseden mustarip olduğu iddia edildi. Raporda, omurilikte SARS-CoV-2 enfeksiyonunun doğrudan bir yaralanmaya neden olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Araştırmacılar, Tocilizumab ilacının potansiyel yan etkisinin arasında vücudun farklı bölümlerinde oluşan apseler olabileceğini söyledi. Uzmanlar, bu apselerin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu tedavi etmek için uygulanan immünomodülatör terapi ile daha da artabileceğini belirtti. Çalışmada, immünomodülatör terapi yönteminin genel olarak enfeksiyonları destekleyebileceği, bu nedenle Covid-19 ve immümodülatör terapi kombinasyonunun spinal epudural apse gibi diğer apse çeşitlerini de tetikleyebileceğini vurguladı.

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 omurilik disfonksiyon

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