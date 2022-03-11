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Araştırma: COVID-19 kaynaklı ölümler, resmi rakamların 3 kat fazlası olabilir
Araştırmacılar, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceğini iddia etti.
Araştırma: COVID-19 kaynaklı ölümler, resmi rakamların 3 kat fazlası olabilir
11 Mart 2022 14:58 - AA Nuri Aydın
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BBC'nin haberine göre, Washington Üniversitesinden bir grup araştırmacı, dünya genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarına dair 191 ülke ve bölgeyi içine alan, geniş kapsamlı çalışma yaptı.

Bu kapsamda, geçen yıllara ait ölüm oranları salgın dönemiyle kıyaslanarak ülkeler ve bölgelerdeki "aşırı ölümler" tespit edildi.

Çalışmada, salgının başlamasının ardından ülke ve bölgelerdeki ölüm oranlarında "olağan dışı" artış görüldü.

Araştırmacılar, 2020-2021'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 18,2 milyon ile açıklanan rakamlardan 3 kat fazla olabileceğini öne sürdü.

Kovid-19'un kişilerdeki kalp ve akciğer gibi mevcut kronik hastalıkları daha kötüleştirerek bu yolla da ölümlerin artmış olabileceğine işaret ediliyor.

Çalışmaya göre, "aşırı ölüm" oranı en yüksek Latin Amerika ülkelerinden Bolivya'da görülürken bu ülkeyi Avrupa kıtasından Bulgaristan, Afrika'dan Eswatini takip ediyor. En düşük "aşırı ölüm" oranı ise İzlanda, Avustralya, Singapur, Yeni Zelanda ve Tayvan'da izlendi.

Araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'da yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 kaynakli olumler asiri olumler the lancet kovid-19

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