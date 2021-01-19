Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: COVID-19 salgını gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etki yarattı
Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının, gençlerin akıl sağlığı üzerinde "yıkıcı etkisi" olduğunu ortaya koydu
Araştırma: COVID-19 salgını gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etki yarattı
19 Ocak 2021 14:22 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Evening Standart'ın haberine göre, İngiltere'de yardım kuruluşu The Prince's Trust'ın yürüttüğü araştırma çerçevesinde yaşları 16 ila 25 olan 2 bin 180 gençle görüşüldü. 12 yıldan bu yana her sene yapılan araştırmada bu kez, geçmiş yıllara kıyasla daha fazla gencin gelecekleri hakkında kaygı duyduğu görüldü.

Araştırma, katılımcı gençlerin dörtte birinin salgının başından bu yana günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntılarla başa çıkamadığını ortaya çıkardı. Eğitim görmeyen veya çalışmayan gençlerde sıkıntılarla başa çıkamadıklarını söyleyenlerin oranının yüzde 40'a yaklaştığı gözlendi.

Gençlerin yarısına yakını, salgının başından bu yana ruh sağlığının kötüleştiğini, yarısından fazlası da bu süreçte iş başvurusunda bulunmanın daha da zorlaştığını, bunun ne zaman sona ereceğini öngöremediklerini dile getirdi.

The Prince's Trust'ın yöneticisi Jonathan Townsend, COVID-19 salgınının, gençlerin ruh sağlığı ve yaşam koşulları üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu belirterek, ekledi:

"Gençler, düzensiz eğitim hayatı, daralan iş piyasası, arkadaşlarından ve sevdiklerinden soyutlanmayla karşı karşıya. Bu da çok fazla kişinin gelecek için tüm umutlarını kaybetmesine neden oluyor."

Townsend, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her süreçte olduğu gibi burada da daha olumsuz tecrübeyi, işsiz ve eğitimsiz gençler edindi. Bu kritik zamanda, olabildiğince çok savunmasız gence yardım etmek için şirketlere, hükümete ve bireylere birlikte çalışmak için çağrı yapıyoruz. Bu genç nesillerin geleceklerinden ve kendilerinden vazgeçmesini, ancak birlikte çalışarak durdurabiliriz." 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 salgini ingiltere zihin sagligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.