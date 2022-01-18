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Araştırma: COVID-19 yaşlı kişilerde Alzheimer kadar beyin hasarına yol açabilir
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, corona virüse yakalanan yaşlı kişilerin beyninde gerçekleşen komplikasyonun, Alzheimer'dan daha yıkıcı olabileceğini ortaya koydu.
Araştırma: COVID-19 yaşlı kişilerde Alzheimer kadar beyin hasarına yol açabilir
18 Ocak 2022 14:56 - Sözcü
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ABD’de yer alan New York Üniversitesi (NYU) Grossman Tıp Fakültesi’nde yapılan yeni bir araştırma, corona virüsün yaratabileceği yan etkileri ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda, corona virüsün, belli bir yaşın üstündeki kişilerin beyninde Alzheimer’dan bile daha zararlı olabileceği belirlendi.

New York Üniversitesi (NYU) Grossman Tıp Okulu’ndan bir araştırma ekibi, Covid’i atlatan bazı yaşlıların toksik metabolik ensefalopati (TME) adı verilen bir durumdan etkilenmiş olabileceğini buldu.

Omicron veya Delta için yeterli veri yok

Araştırmacılar, durumu Covid enfeksiyonunun bir sonucu olarak geliştiren kişilerin, kan taramalarında Alzheimer olan kişilere göre daha ciddi beyin hasarı belirtileri gösterdiğini ortaya çıkardı.

Çalışma, pandeminin ilk dalgası sırasında yapıldı, bu nedenle verilerin Omicron veya Delta varyantları için de geçerli olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

Araştırmanın baş yazarı ve NYU Grossman’da profesör olan Dr Jennifer Frontera, “Bulgularımız, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda ve özellikle akut enfeksiyon sırasında nörolojik semptomlar yaşayanların, Alzheimer hastalığı olan kişilere oranla daha yüksek beyin hasarı seviyelerine sahip olduğunu ortaya koydu.” dedi.

Uzmanlar, bir kişinin virüs tarafından enfekte olduktan sonra veya ameliyat için anestezi altına girdikten sonra bile TME geliştirebileceğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

abd arastirma alzheimer komplikasyon coronavirus

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