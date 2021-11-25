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Araştırma: Covid-19’a yakalanan kişilerin yeniden enfekte olma ihtimali çok düşük
Katar’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüs geçirmiş kişilerin yeniden enfekte olmasının oldukça nadir olduğu açıklandı. Ülkede corona virüse yakalanan yaklaşık 354 bin kişinin incelendiği çalışmada, kişilerin yeniden enfekte olmaları durumunda hastaneye yatma ya da hayatını kaybetme oranlarının yüzde 90’dan daha düşük olduğu belirtildi.
Araştırma: Covid-19’a yakalanan kişilerin yeniden enfekte olma ihtimali çok düşük
25 Kasım 2021 14:57 - ntv.com.tr
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Katar’da yapılan yeni bir araştırmaya göre daha önce corona virüse yakalanan kişilerin, yeniden enfekte olma riskleri incelendi.

Yaklaşık 354 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, Covid-19’a yakalanan kişilerin yeniden enfekte olma ihtimalinin oldukça nadir olduğu belirtildi.

Yeniden enfekte olsalar da hafif atlatıyorlar

New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmada, yeniden Covid-19 olan kişilerin virüsü hafif atlattıkları aktarıldı.

Çalışmada, kişilerin Covid-19 ile yeniden enfekte olduklarında, hastaneye yatma veya hayatını kaybetme ihtimallerinin virüse ilk yakalandıklarından yüzde 90 daha düşük olduğu vurgulandı.

Aşı olanlar araştırmanın dışında tutuldu

Araştırmada, kaç kişinin yeniden enfekte olduğunu belirlemek için Weill Cornell Medicine-Qatar bilim insanları, Şubat 2020 ile Nisan 2021 arasında PCR ile doğrulanmış Covid-19’a sahip olan kişilerin kayıtları karşılaştırıldı.

Aşı olan yaklaşık 88 bin kişinin çalışmanın dışında tutulduğu belirtilirken, 354 bin kişinin bin 304’nün yeniden enfekte olduğu açıklandı.

Yeniden enfekte olma ihtimali 354 binde bin 300

Yeniden enfekte olan kişilerin virüsü ilk kaptıkları süre ile ikinci kaptıkları sürenin ortalamasının 9 ay olduğu belirtilen çalışmada, bin 304 kişinin dördünün virüsü ağır geçirdiği belirtildi.

354 bin kişi arasında ilk enfeksiyonda 28 kişinin durumunun kritik olduğu ve 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan çalışmada, yeniden enfekte olan grupta yoğun bakım tedavisi gören ve hayatını kaybeden kişi olmadığını altı çizildi.

Çalışma ile ilgili konuşan Pittsburgh Üniversitesi'nde immünoloji uzmanı ve pediatri profesörü John Alcorn, "Bu kadar çok insan arasında sadece bin 300 yeniden enfeksiyon ve dört ciddi hastalık vakası olması oldukça dikkate değer" dedi.

Anahtar Kelimeler:

coronavirus yeniden efekte hastaneye yatis virus covid-19

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