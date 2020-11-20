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Araştırma: COVID-19'da bulaştırıcılık hastalığın ilk günlerinde en yüksek!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan kişilerde 9 güne kadar, çoğalma özelliğine sahip virüse rastlandığı bildirildi
Araştırma: COVID-19'da bulaştırıcılık hastalığın ilk günlerinde en yüksek!
20 Kasım 2020 12:20 - AA
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Bilim insanlarının, semptom gösteren hastalar üzerinde yapılan 79 küresel çalışmayı inceleyerek virüsün, bulaşın ilk günlerinde en yüksek seviyede olduğu sonucuna vardı.

Çalışmada, boğazdan alınan örneklerde, Kovid-19'un enfeksiyon başladıktan 9 gün sonrasına kadar çoğalabildiği, yine bu örneklerde semptomlar görülmeye başladıktan sonraki 5 gün içinde viral RNA parçacık miktarının zirveye çıktığı gözlendi.

Semptomların ortaya çıkmasından 17 gün sonrasında bile burun ve boğazdan alınan örneklerde hala aktif olmayan viral RNA parçacıklarına rastlandığı belirtildi.

İskoçya'daki St Andrews Üniversitesinden Dr. Müge Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kişilerin semptomlar göstermeye başladıktan hemen sonra, semptomlar hafif de olsa karantina konusunda gerçekten desteklenmeleri gerekli. Bazı insanlar sürüntü testinin sonuçlarını alana kadar en bulaştırıcı safhayı geçmiş olabilirler." 

Çalışmanın ayrıntıları "Lancet Microbe" dergisinde yayımlanacak.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 dr muge cevik

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