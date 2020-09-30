Araştırma: Covid-19’lu anne adaylarının bebeğe virüs taşıma ihtimali çok düşük

MEDİMAGAZİN-Covid-19’lu hamile kadınlar üzerinde yapılan önceki çalışmalarda araştırmacılar, anne ölüm oranlarının nispeten düşük olduğunu, ancak bazı kadınların yoğun bakım tedavisi gördüğünü ve yaklaşık yüzde 6,4’ünün entübasyona ihtiyaç duyduğunu bulmuştu. Bu yeni çalışma ise hamile kadınların doğmamış çocuklarına ve bu çocukları etkileyen faktörlere odaklandı.

Çalışma yazarlarından Dr. Cihat Şen, enfeksiyonun gebeliğin ilk üç ayında ortaya çıktığında kötü fetal sonuçların görülme sıklığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu söyledi. “Kötü sonuçlar, düşük doğum ağırlığına sahip çocuklar ve aynı zamanda oksijen tedavisi gören hamile kadınlar için de geçerli.”

Öte yandan, çalışmadaki tüm katılımcıların Covid-19 testi pozitif olmasına rağmen yalnızca bir bebeğin enfeksiyona yakalandığı, fakat asemptomatik olduğu belirtildi. Bu da, anneden bebeğe bulaşmanın oldukça nadir olduğunu gösteriyor.

Çalışma bulgularından çıkarılması gereken en önemli sonuç, erken gebelik sırasında enfeksiyon riskini en aza indirmenin olumsuz sonuç olasılığını azaltmada özellikle önemli olabileceğini göstermektir. Benzer şekilde, doktorlar, düşük doğum ağırlığı olan bebeklerin ve anneleri hamileyken ventilasyona ihtiyaç duyan bebeklerin daha yakın izlenmesi gerektiğini düşünüyor.