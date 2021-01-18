Araştırma: COVID-19'un yol açtığı zatürrenin uzun süre belirti göstermeden ilerlediği keşfedildi

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün akciğerlerde yavaş hareket ettiği için diğer virüs ve baktarilerin neden olduğu zatürreden daha uzun süreli zarar verdiği ortaya konuldu.

Araştırmacılar, ayrıca bu durum nedeniyle Covid-19 hastalarında sürekli olarak ateş ve düşük tansiyon ile beyin, kalp ve diğer organlarda hasar görülebileceğini söyledi.

COVİD-19 İLE ZATÜRRE HASTALARI KARŞILAŞTIRILDI

Northwestern Üniversitesinden bilim insanları türünün ilk örneği olan çalışmada, şiddetli Covid-19 hastalarının akciğerlerindeki bağışıklık hücrelerini sistematik bir şekilde analiz etti. Ardından bulgular, diğer virüs ve bakterilerden kaynaklanan zatürre hastalarının bağışıklık tepkileriyle karşılaştırıldı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, ventilatöre bağlı olan 86 Covid-19 hastasının akciğer sıvısını ve farklı pnömoni türleri olan entübe edilmiş 256 hastanın akciğer sıvısını analiz etti. Ardından araştırmacılar, hastaların akciğer sıvısından bağışıklık hücrelerini alarak, bu hücrelerinin iltihabı nasıl tetiklediğini inceledi.

GENİŞ BİR ALANDA YAYILMAK YERİNE, KÜÇÜK ALANLAR HALİNDE KÜMELENİYOR

Bilim insanları, şiddetli Covid-19 hastalığını tedavi etmek ve hasarını azaltmak için bağışıklık hücrelerinin (makrofajlar ve T hücreleri) kritik rol oynağını aktardı. Ancak, sonuçlar, tipik olarak akciğeri korumakla görevli hücreler olan makrofajların corona virüs tarafından enfekte edilebileceğini ve enfeksiyonun akciğerde yayılmasına katkıda bulunabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte, sonuçlarda zatürreninin aksine, yeni tip corona virüsün akciğerleri geniş bir alanda hızla enfekte etmek yerine çok sayıda küçük bölgede kümelendiği görüldü.

HASTALIĞIN UZUN SÜRMESİNE NEDEN OLUYOR

Çalışmanın yazarları, bu durum nedeniyle Covid-19’un diğer enfeksiyon türlerinden kaynaklanan zatürre ile karşılaştırıldığında daha şiddetli hastalıktan ziyade uzun hastalık seyri ile ilişkili olabileceğini belirtti.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesinden çalışmanın eş-kıdemli yazarı Scott Budinger, şu ifadeleri kullandı: