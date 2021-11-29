Araştırma: Dekzametazon alan COVID hastalarının kalıcı semptomlar yaşama olasılıkları daha düşük

MEDİMAGAZİN - Yapılan yeni bir araştırmada dekzametazon ilacının uzun covid üzerindeki etkileri araştırıldı.

Pandemi boyunca İngiltere’de bulunan hastanelerde yürütülen çalışma, COVID tedavisinde kullanılan onaylı ilaçlardan birisi olan steroid dekzametazonun hastanede yatan ve oksijene ihtiyaç duyan hastalarda mortaliteyi azaltabildiğini gösterdi.

Nisan ile Ağustos ayları arasında 198 hasta ile yürütülen çalışmada, iki gruptan birine günde bir defa 6 mg oral dekzametazon verildi. Tüm hastalar iyileştikten sonra 8 ay boyunca takip edildi ve bulguları kaydedildi.

Araştırma sonuçlarına göre,

Sonuçlar, hastaların yüzde 68'inin enfeksiyondan sekiz ay sonra en az bir devam eden semptom bildirdiğini gösterdi.

En sık bildirilen semptomlar yorgunluk, uykusuzluk ve nefes darlığı oldu. Ancak dekzametazon alan hastalar diğer grubuna göre daha az semptom bildirdiler.

Dekzametazon alan hastaların iyileşme olasılığı daha yüksekti.

Araştırmacılar, sonuçların farklı etkileri de olabileceğine değinerek, dekzametazon ile mortalitenin azalması arasındaki ilişkinin tesadüfi olabileceğine ve dekzametazon grubunda semptomatolojinin azalmasının, uzun vadeli semptomların azalmasına yol açan genel gelişmelerden kaynaklanma ihtimali olduğunun vurgusunu yaptılar.