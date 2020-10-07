Araştırma: Hastayı entübe etmek göründüğü kadar riskli bir uygulama değil

MEDİMAGAZİN-Pandemi sırasında, entübasyonun çok sayıda aerosol üretebileceği ve bu durumun da sağlık çalışanları açısından son derece tehlikeli olduğu belirtiliyordu. Ancak Anesthesia’da yayınlanan araştırmaya göre, sağlık çalışanlarına ciddi bir SARS-CoV-2 bulaştırma tehlikesi oluşturduğu düşünülen solunum tüplerinin takılması veya çıkarılması gibi işlemler, bilinenden çok daha az aerosol üretiyor.

Çalışma bulgularında, anestezi sırasında tüp takılmasının yüksek riskli bir işlem olarak görülmemesi gerektiği ifade ediliyor. Çalışmanın yazarları, yüz maskesi ventilasyonu, hava yolu emme veya entübasyonda tekrarlanan işlemler sırasında aerosol haline gelmiş partiküllerde herhangi bir artış tespit etmediklerini söyledi.

Araştırmacılar, beklenenin aksine, tüpün takılma ve çıkarılma esnasında oluşan aerosollerin tek bir öksürüğün oluşturduğu aerosolün yaklaşık binde biri olduğunu gözlemledi. Ancak yazarlar, çalışmadaki bulguların sınırlı olduğunu çünkü SARS-CoV-2’nin bulaşma riskini doğrudan inceleyemediklerini, yorumlarının aerosol üretimi ve enfeksiyon riski arasındaki geniş çapta kabul görmüş diğer araştırmalara dayandığını vurguladılar.