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Araştırma: 'Hibrit bağışıklık' en iyi COVID korumasını sağlar
Yeni yapılan iki yeni araştırma, hem tamamen aşılanmış hem de daha önce COVID-19 ile enfekte olmuş "hibrit bağışıklığı" olan kişilerin virüse karşı en güçlü korumaya sahip olduğunu söyledi.
Araştırma: 'Hibrit bağışıklık' en iyi COVID korumasını sağlar
03 Nisan 2022 17:13 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Yaklaşık 500 milyon insanın enfekte olduğu ve milyarların aşılandığı bir pandemiden iki yıl sonra, çalışmalar, hastalıktan kurtulduktan sonra doğal bağışıklığa sahip olanlar için aşı yaptırmanın önemini vurguladı.

The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar tıp dergisinde yayınlanan iki çalışmadan biri , dünyanın en büyük ikinci COVID ölüm oranına sahip olan Brezilya'da 2020 ve 2021'de 200.000'den fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti.

Halihazırda COVID olan kişiler için Pfizer ve AstraZeneca'nın aşılarının hastaneye yatış ve ölüme karşı yüzde 90 etkinlik sağladığını, Çin'in CoronaVac'ının yüzde 81 ve Johnson & Johnson'ın tek seferlik aşısının yüzde 58 olduğunu buldu.

Mato Grosso do Sul Federal Üniversitesi'nden çalışma yazarı Julio Croda, "Bu aşıların dördünün de daha önce COVID-19 enfeksiyonu olanlara önemli ölçüde ekstra koruma sağladığını kanıtladı" dedi.

Hindistan'ın Çeviri Sağlık Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Pramod Kumar Garg, "Doğal enfeksiyona ve aşılamaya maruz kalma nedeniyle hibrit bağışıklığın küresel olarak norm olması muhtemeldir ve ortaya çıkan varyantlara karşı bile uzun vadeli koruma sağlayabilir" dedi.

Bu arada İsveç'in Ekim 2021'e kadar ülke çapındaki verilerini kullanan bir araştırma, COVID'den iyileşen kişilerin 20 aya kadar yeniden enfeksiyona karşı yüksek düzeyde koruma sağladığını buldu.

Ve iki aşı-doz hibrit bağışıklığı olan kişiler, sadece doğal bağışıklığı olanlara göre yüzde 66 daha düşük yeniden enfeksiyon riskine sahipti.

Ancak her iki çalışmanın da Omicron varyantı dünya çapında baskın hale gelmeden önce tamamlandığı ve "önceki bir enfeksiyonun koruyucu değerini önemli ölçüde düşürdüğü" konusunda uyardı.

Geçen hafta medRxiv yayın öncesi web sitesinde Katar'da yayınlanan bir araştırma, Omicron'a karşı hibrit bağışıklığın sunduğu korumaya dair bir fikir verdi.

Üç aşı dozunun BA.2 Omicron alt varyantının semptomatik enfeksiyonuna karşı yüzde 52 etkililiği olduğunu buldu - ancak hasta daha önce enfekte olduğunda bu sayı yüzde 77'ye fırladı.

Hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan çalışma, hem BA.1 hem de BA.2 alt varyantlarına karşı " önceki enfeksiyondan ve son destekleyici aşılamadan kaynaklanan hibrit bağışıklığın en güçlü korumayı sağladığını" buldu.

Anahtar Kelimeler:

hibrit bagisiklik covid asi dogal bagisiklik virus koruma

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