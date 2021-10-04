Araştırma: İki doz BionTech aşısından 7 ay sonra antikor seviyesi 10 kat azalıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, iki doz mRNA bazlı Pfizer/BioNTech corona virüs aşısı olanların 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğünü ortaya çıkardı.

Uzmanlar, corona virüs varyantlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için üçüncü dozun yapılmasını tavsiye etti.

Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nden araştırmacılar, çoğu genç ya da orta yaşlı olan ve sağlıklı 46 yetişkin bireyden iki doz aşı olduktan hemen sonra ve 6 ay sonra aldığı kan örneklerini karşılaştırdı.

Corona virüsün Delta, Beta ve Mu varyantlarına karşı gönüllülerin yaklaşık yarısının antikor geliştirdikleri görülürken, ikinci dozdan 6 ay sonra antikor sayısında azalma olduğu belirlendi.

Antikor sayısı 10 kat azaldı

Araştırmayı yürüten Bali Pulendran ve Mehul Suthar, ‘’Çalışmamız Pfizer/BioNTech aşısının yüksek seviyede antikor oluşumunu sağladığını ama bu seviyenin 7 aya kadar yaklaşık 10 kat azaldığını gösterdi’’ dedi.

6 ile 7 ay sonra 3.doz yapılmalı

Araştırmayı yürüten bilim insanları Pulendran ve Suthar, ‘’SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunmak hâlâ önemini koruyor. Bu bulgular 6 ile 7 ay sonra destekleyici bir doz corona virüs aşısının SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendireceğini ortaya koydu’’ diye konuştu.