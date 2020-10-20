Araştırma: Kannabidiol, Covid-19’un neden olduğu akciğer hasarını azaltabilir

MEDİMAGAZİN-ABD Georgia Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi araştırmacıları, kannabidiol (CBD)’ün akut solunum sıkıntısı sendromu üzerinde oksijen seviyelerini iyileştirme ve iltihaplanmanın yanı sıra, fiziksel akciğer hasarını azaltmada da son derece etkili olduğunu buldu.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, CBD iltihabı azalttığı bilinen apelin adı verilen doğal bir peptidin seviyelerinde artış sağlıyor. Peptidin kan seviyeleri akut solunum sıkıntısı sendromu modellerinde sıfıra yakın düşse de CBD ile 20 kat artış gösterdi.

Önceki araştırmalar da, apelin seviyelerinin dünya çapında 1 milyon insanı öldüren viral enfeksiyonla birlikte düştüğünü ve CBD’nin akciğeri kullanarak bu seviyeleri hızla normalleştirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca CBD tedavisi, aşırı akciğer ilhitabını azaltmanın yanında akciğer fonksiyonlarında iyileşme de sağlıyor.

Henüz SARS-CoV-2’nin veya CBD’nin apelin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak araştırmacılar, CBD’nin Covid-19 için potansiyel bir tedavi yöntemi olarak görülmesinden önce insan denemelerinin yanı sıra; daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.