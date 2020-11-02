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Araştırma: Koronavirüse karşı nerede güvenli olurum?
Avrupa'da bazı ülkelerde yeniden corona virüs kısıtlamaları devrede. Peki, kendimizi nasıl koruyabiliriz? Nereler güvenli? En riskli yerler neresi?
Araştırma: Koronavirüse karşı nerede güvenli olurum?
02 Kasım 2020 13:28 - Cumhuriyet
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Koronavirüs salgının yeniden tırmanışa geçtiği şu günlerde Almanya zor bir dönem yaşıyor. Restoranlar iflasın eşiğinde, eğlence sektörünün adeta mezarı kazılıyor. Sanatçılar ve kültür insanları çaresiz. Spor dünyasında ise bir felaketten söz ediliyor. Orta ölçekli şirketlerin birçoğu da varlıklarını devam ettirememe endişesi taşıyor.

Alman yayın organı Spiegel tarafından yapılan bir anketin sonucuna göre Almanların yüzde 62'sinden fazlası kısıtlamaların yeniden yürürlüğe girmesinin gerekli olduğunu düşünüyor.

Almanya’da sosyal yaşamın ikinci kez önemli ölçüde kısıtlanacağı tedbirler 2 Kasım’dan itibaren yürürlüğe giriyor. Ancak uzmanlar devletin aldığı önlemlere uymanın yanında kişilerin de dikkatli olmalarını özellikle vurguluyorlar.

Peki, insanlara virüs en fazla nerelerde bulaşıyor? İşte yanıtları...

NERELERDE RİSK DAHA BÜYÜK?

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Almanya'da insanlara çoğunlukla özel yaşam alanlarında virüs bulaşıyor. Enfekte olan kişi ağırlıklı olarak aynı evi paylaştığı kişilere virüsü bulaştırıyor. Yaşlı bakım evlerinde de şu sıralar virüs hızla yayılıyor. İnsanların iş yerleri de virüsün bulaştığı alanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

RKI, federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin getirdiği kısıtlamalardan büyük ölçüde etkilenen boş vakitlerin değerlendirildiği alanlarda ise bulaşma oranının düşük olduğunu belirtiyor.

Bunun yanı sıra hastane ve doktor muayenehanelerinde bulaşma oranının nispeten kontrol altında tutulmasına karşın buralarda da son zamanlarda hafif bir artış görüldüğüne dikkat çekiliyor.

Enfeksiyon oranlarının düşük olduğu yerler arasında, okullar, anaokulları veya mülteci yurtları da gösteriliyor.

Almanya'daki restoranlar, oteller ve misafirhanelerde virüsün bulaşma oranı oldukça düşük olmasına rağmen, yeni önlemlerden en çok yine bu sektörlerin olumsuz şekilde etkileneceği belirtiliyor.

ŞU ANDAKİ ENFEKSİYONLAR İLK DALGADA GÖRÜLDÜKLERİ YERLERDE Mİ ORTAYA ÇIKIYOR?

Almanya'daki Covid-19 pandemisinin ilk dalgasının odağında özel haneler yoktu, yaşlılar ve huzurevleri vardı. Tıp merkezleri, özellikle hastaneler ve mülteci yurtları şimdi olduğundan çok daha yoğun bulaşma vakalarının olduğu yerlerdi.

Okullar ve anaokulları ise ilkbaharda kapatıldığı için enfeksiyon merkezlerine dönüşmedi.

Enfeksiyon sürecinde işyerleri ilkbaharda oldukça küçük bir rol oynamışken, şimdi virüs önemli ölçüde insanların çalıştıkları yerlerde bulaşıyor. Haziran ayında işyerindeki enfeksiyonlarında keskin bir artış görülmüştü. Özellikle mevsimlik isçilerin çalıştığı mezbahalar salgın merkezlerine dönüşmüştü.

VERİLERİN DERLENMESİ SALGINLA MÜCADELEDE ETKİLİ OLUYOR MU?

DW’ye açıklama yapan RKI yetkilileri korona enfeksiyonlarının yayıldığı merkezlerin yüzde 75’i hakkında ellerinde daha fazla veri olmadığını kaydetti. Aynı şekilde Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden (ECDC), DW’ye yapılan açıklamada, enfeksiyon bölgeleri hakkında yeterince veriye sahip olmadıkları bildirildi.

Almanya'daki enfeksiyonların dörtte üçü, salgının görüldüğü yere göre tasnif edilemiyor. Bu durum çoğu zaman enfeksiyonun belirtilerinin birkaç gün sonra ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Böylece kişinin nerede enfekte olduğunu tespit etmek kolay olmuyor. Enfeksiyon yerlerinin tam olarak saptanamaması ise pandemiyle etkili şekilde mücadeleyi zorlaştırıyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus risk robert koch enstitusu

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