Araştırma: Koronavirüsün evde yayılım oranı dışarıya göre daha fazla

MEDİMAGAZİN-Çalışmada 4 bin 524 katılımcı incelendi. Katılımcıların yaş ortalaması 53’tü ve yüzde 53’ü kadındı. Çalışmanın tüm katılımcılarına ve ev içi temaslılara öksürük, ateş, nefes darlığı veya koku veya tat kaybı gibi semptomlar yaşayıp yaşamadıkları soruldu.

Çalışmada, ev ortamında enfeksiyon kapma riski yüzde 17,2, ev dışında enfeksiyon kapma riski ise yüzde 5,1 olarak tespit edildi. Çalışmaya göre, ev dışı bir temastan kaynaklanan en yüksek enfeksiyon riski ise 20 ila 49 yaş arasındaki çalışma çağındaki bireylere ait.

Araştırmacılar ayrıca, antikor testi pozitif çıkan ancak hiçbir semptom göstermeyen Covid-19 hastalarının, semptom gösteren Covid-19 hastalarıyla karşılaştırıldığında başka bir hane üyesini enfekte etme oranının yüzde 74,8 daha düşük olduğunu buldu.

Sonuç olarak bu çalışma, enfekte tek bir hane üyesi ile temasa maruz kalmanın, ev dışında enfekte bir temasa maruz kalmadan dört kat daha fazla risk taşıdığını gösteriyor.