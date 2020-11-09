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Araştırma: Kritik Covid-19 hastalarında deliryum yaygın olarak görülüyor
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 hastalık süreci kritik seyreden hastalar, tedavi sonrası taburcu olduktan sonra nöropsikolojik semptomlar geliştiriyor.
Araştırma: Kritik Covid-19 hastalarında deliryum yaygın olarak görülüyor
09 Kasım 2020 17:30 -
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MEDİMAGAZİN-Salgın başlangıcından bu yana, Covid-19’un beyin iltihabı, deliryum, felç, nöbet ve ataksi gibi nörolojik komplikasyonlara yol açtığı biliniyor. Araştırmacılar ise bu komplikasyonlardan en yaygın görülenin deliryum olduğunu belirtiyor.

Yakın zamanda yapılan araştırmada da, yoğun bakım ünitesine yatan Covid-19 hastalarının yüzde 65 ila yüzde 80’inin deliryum yaşadığı tespit edildi.

Araştırmacılar, çalışmada incelenen toplam 148 hastanın yüzde 72’sinde deliryum insidansı gözlemledi. Hastaların yaşadığı ortalama deliryum süresi ise 10 gündü. Araştırmacılar, deliryum gözlemlenen hastaların çoğunun genellikle hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarına sahip olduğunu belirtti.

Çalışmada incelenen katılımcılardan deliryum yaşayanların yüzde 20’si, deliryum yaşamayanların ise yüzde 0’ı psikiyatri konsültasyonuna ihtiyaç duydu. Ayrıca hastalarda, hastanede kaldıkları süre zarfında deliryumda bir iyileşme görülmedi. Hastaların yüzde 23’ünde, taburcu olduktan sonra bilişsel bozukluk gözlemlendi.

Sonuç olarak araştırmacılar, deliryumun şiddetli Covid-19 hastalarında görülen ciddi ve yaygın bir komplikasyon olduğunu öne sürüyor. Yazarlara göre bu durum, özellikle yoğun bakım ünitesinde kalma süresi ile bağlantılı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 deliryum komplikasyon

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