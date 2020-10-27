Araştırma: Melatonin, entübe Covid-19 hastalarının hayatta kalma şansını artırabilir

MEDİMAGAZİN-Columbia Üniversitesinde doçent olan Nicholas Tatonetti ve ekibi, endotrakeal entübasyonu takiben melatonine maruz kalmanın hem Covid-19’lu hem de Covid-19 olmayan hastalar üzerinde olumlu etkileri olduğunu buldu. Ayrıca, entübasyonu takiben melatonin tedavisinin, mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan hastalar üzerinde de son derece başarılı olduğunu gözlemlediler.

Tatonetti ve ekibi, entübasyonu takiben melatonin tedavisinin entübe ve mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranlarını etkileyip etkilemediğini de araştırdı.

Demografik faktörleri ve klinik tanıları da hesaba katan bu çok değişkenli analizde, entübasyonu takiben melatonin tedavisinin hem Covid-19 hem de Covid-19 teşhisi konmayan hastalar arasında ölüm oranlarının azalması üzerinde etkili olduğu keşfedildi.

Yazarlar, melatoninin en şiddetli Covid-19 vakalarında SARS-CoV-2 kaynaklı iltihaplanmayı hedefleyebileceğini öne sürdü. Ekip ayrıca, bu gözlemlerin altında yatan olası mekanizmaları araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.