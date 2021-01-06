Araştırma: Mutasyona uğrayan COVID-19 en çok 0-9 yaş grubunu etkiliyor

İngiltere’de Eylül başında ortaya çıkan ve Public Health England tarafından Variant of Concern 202012/01 olarak adlandırılan koronavirüs mutasyonu B.1.1.7 ile ilgili bir araştırma yayınlandı.

Imperial College London tarafından yayınlanan araştırmada koronavirüs mutasyonunun en çok hangi yaş gruplarını etkilediği belirlendi.

EN ÇOK ETKİLENEN 0-9 YAŞ ARASI

Koronavirüsten en az etkilenen grup olan ve diğer yaş gruplarına göre daha az corona virüs vakası bildiren yaş aralığı olan 0 ila 9 yaş grubu, koronavirüs mutasyonu vakalarından en çok etkilenen yaş grubu oldu. Eylül ayından bu yana İngiltere’de çıkan vakaların yaklaşık yüzde 6’sı 0-9 yaş grubu arasında olurken bu yaş grubunda gerçekleşen her 100 corona virüs vakasından 54’ünün koronavirüs mutasyonuyla enfekte olduğu belirtildi.

9-19 YAŞ GRUBU HEM EN ÇOK VAKA, HEM EN ÇOK MUTASYON

Eylül ayından bu yana baz alınan araştırmada, İngiltere’de ortaya çıkan vakalarda en çok 9 ila 19 yaş arası gençler etkilendi. Toplam vakaların yüzde 17’sini oluşturan 9 ila 19 yaş grubunda koronavirüse yakalanan kişiler bütün mutasyon vakalarının yüzde 20’sini oluşturken 9 ila 19 yaş grubu arasında corona virüse yakalanan her 100 kişiden 52’si koronavirüs mutasyonu taşıyor.

40-49 YAŞ GRUBU EN ÇOK ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ

19 yaş altı gençlerde daha çok etkili olduğu açıklanan koronavirüs mutasyonundan en çok etkilenen üçüncü yaş grubu 40-49 arası oldu. Bu yaş grubunda koronavirüse yakalanan her 100 kişiden 51’i koronavirüs mutasyonu taşırken 40-49 yaş grubu toplam vaka sayısında da 9-19 yaş grubunun ardından ikinci sırada yer aldı.

MUTASYONDAN EN AZ ETKİLENEN 70-79 YAŞ GRUBU

Pandeminin başından bu yana koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubu olarak kabul edilen 70-79 yaş grubu mutasyondan en az etkilenen grup olarak dikkat çekti. Eylül ayından bu yana gerçekleşen vakaların yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan yaş grubunda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 43’ünde mutasyon tespit edildi.

EN AKTİF YAŞ GRUBU YÜZDE 47 ETKİLENDİ

Çoğunlukla üniversite öğrencilerinin ve iş hayatına yeni girmiş kişilerin oluşturduğu 20-29 yaş grubunda corona virüs vakaları yüzde 17’lik kısmı oluştururken bu yüzde 17’lik kısmın yüzde 47’sinde corona virüs mutasyonuna rastlandı.

50 YAŞ ÜSTÜ DAHA AZ ETKİLENİYOR

Eylülden bu yana kaydedilen koronavirüs vakalarında düşüş gözlenen 50 yaş üstü kişilerde yapılan araştırmaya göre mutasyon da diğer yaş gruplarına göre daha az etkili olduğu belirtildi. 50-59 yaş grubu arasında toplam vakaların yüzde 15’i görülürken bu yaş grubunda ise yüzde 45 oranında B.1.1.7 mutasyonu tespit edildi.

60-69 yaş grubunda ise toplam vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlenirken bu yaş grubunun toplam vakalardaki payı yüzde 7’ye indi. Yüzde 7’lik grubun yüzde 44’ünde koronavirüs mutasyonu görülürken 50 yaş üstü bireylerde mutasyon görülme oranı diğer yaş gruplarına oranla daha az olduğu tespit edildi.