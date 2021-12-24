Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının analizine göre, omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.

İlk bulgular "cesaret verici" olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca aşının, omicrona yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.

Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm omicron ve delta vakalarının incelendiği analize göre, omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin "umut verici" olduğunu ve hükümetin verileri "saat saat" izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor." uyarısında bulundu.

En yüksek günlük vaka sayısı

İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 147 artarak 171 bin 801'e çıkmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan vakalara rağmen ülkede Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Londra Emperyal Kolejince dün yapılan başka bir araştırmada, omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'inin "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'inin daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.