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Araştırma: Pandemi sürecinde dine eğilim arttı
Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınının inançlı kişileri daha da dindarlaştırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre herhangi bir dine mensup olmayanların inancı daha da zayıfladı.
Araştırma: Pandemi sürecinde dine eğilim arttı
17 Kasım 2020 14:16 - Deutsche Welle
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Almanya'da Münster Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, koronavirüs salgını sırasında inançlı kişilerin daha da dindarlaştığını, dindar olmayanların inancının ise daha da zayıfladığını ortaya koydu.

7 Temmuz-18 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden bin 971 kişiyle yapılan ankete 911 Katolik, 440 Protestan ve 199 bağımsız kilise mensubunun yanı sıra hiçbir dine mensup olmadığını bildiren 257 kişi katıldı. Ankete katılanlardan 80'i ise maneviyata ilgi duyduğunu ancak dindar olmadığını belirtti. Anket sonuçlarına göre Katolik ve Protestanların üçte biri, bağımsız kilise mensuplarının üçte ikisi, korona döneminde inancının daha da güçlendiğini ifade etti.

"İnancım korona döneminde bana teselli, umut ve güç veriyor" ifadesini paylaşanların oranı Katoliklerde yüzde 58, Protestanlarda yüzde 48 ve bağımsız kilise mensuplarında yüzde 90 çıktı.

Ankete katılanların yüzde 60'a yakını en azından bir kez, internet üzerinden ayin gibi alternatif dini hizmetlerden yararlandığını belirtti.

Herhangi bir dine mensup olmadığını bildirenlerin beşte biri ise, inancının korona krizi döneminde daha da zayıfladığını belirtti. Bu kesimden katılımcıların yüzde 91'i inancın zor dönemlerde umut verdiği görüşüne katılmadığını kaydetti.

İnançlar pekiştirildi

Münster Üniversitesinden siyaset bilimci Carolin Hillenbrand, kriz dönemlerinde dindarlığın daha da güçlenmesi eğiliminin korona döneminde de geçerli olduğunu belirterek diğer yandan korona öncesinde dindar olmayan kişilerin krizle birlikte inancını daha da yitirdiğine, "iyi bir Tanrı'nın olmadığı" görüşünün pekiştiğine dikkat çekti.

Hillenbrand, araştırmanın ikinci bölümünde Müslümanlar ve Ortodoks Hristiyanların yanıtlarıyla ilgili de kapsamlı değerlendirme yapılmasını planladıklarını belirtti.


 

Anahtar Kelimeler:

almanya munster universitesi koronavirus inanc dindar siyaset bilimci carolin hillenbrand

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