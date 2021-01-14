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Araştırma: Sağlık çalışanlarının cep telefonlarında patojen bakterilere rastlandı
Ankara’daki sağlık çalışanlarının cep telefonlarına yönelik ilginç bir bilimsel araştırmanın sonuçları yayınlandı. Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde görevli 631 sağlık çalışanının cep telefon yüzeyinden alınan sürüntü örneklerinden 44’ünde hastalık yapma riski bulunan patojen bakteriler tespit edildi
Araştırma: Sağlık çalışanlarının cep telefonlarında patojen bakterilere rastlandı
14 Ocak 2021 14:07 - Miliyet Mert İnan
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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma kapsamında 3 hafa boyunca, 631 sağlık çalışanına ait cep telefonunun yüzey ve kapağından steril çubuk ile örnekler alındı. Örnekler bir saat içinde bakteriyoloji laboratuvarında, biyokimyasal yöntemlerle incelendi. Eş zamanlı olarak çalışmaya dahil edilen sağlık çalışanlarına cep telefonu kullanımlarıyla ilgili de anket uygulandı.

Laboratuvarda incelenen sürüntü örneklerinde farklı bakteri türleri ile kirlendiği anlaşılırken, 44 telefonda hastalık yapma riski bulunan patojenler tespit edildi. Tespit edilen bakterilerde ilaca dirençli mikrop saptanmazken, koruyucu kapak kullanılan telefonlardaki bakteri oranı, koruyucu kapak kullanılmayan telefonlardan fazla çıktı. Cep telefonlarının etanol ile silinip streç ile kapatılması durumunda bakteri üremesinin yüzde 90 azaldığı da tespit edildi.

Akıllı telefonların büyük yüzey ve ek özellikleri nedeniyle eski telefonlara oranla daha çok bakteri barındırdığının anlaşıldığını söyleyen Azap, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sağlık çalışanlarının telefonlarından herhangi bir hasta veya kişiye mikrop bulaşı gibi bir durum olmadığının altını çizmek isterim. Cep telefonlarında korucuyu kapak kullanımının kirlilik ve bakteri oranını artırdığını laboratuvar verilerinden anladık. Cep telefonlarında, kuluçka aşamasındaki enfeksiyonlar, sadece hastalık ve ölüm yükünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sağlık bakım sistemleri için de temizlik maliyetlerini artırıyor.”

Hastanede kapıyorlar

Prof. Dr. Azap, “ABD’deki 25 hastane hastasından 1’i, cep telefonu veya hastane cihazlarından kaynaklı enfeksiyon teşhisi alıyor. Cep telefonu yüzeyindeki bakteriler sterilize edilmediği takdirde dokunma ile kateter, ventilatör gibi tıbbi cihazlara bulaşma riski taşıyor. Ameliyathane ekipleri tarafından kullanılan cep telefonları patojenler için yayılım işlevi görebilir” bilgisini paylaştı.
 

Anahtar Kelimeler:

saglik calisani cep telefonu mikrop bulasi

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