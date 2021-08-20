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Araştırma: Sinovac'ın üçüncü dozu bağışıklığı 5 kata kadar arttırıyor
Aşı uzmanı Dr. Ajit Pal Singh Raina, Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısı ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Dr. Ajit Pal'a göre, 2. doz aşıdan 6 ay sonra yapılan 3. doz aşının bağışıklık yanıtını 3 ila 5 kat artırıyor.
Araştırma: Sinovac'ın üçüncü dozu bağışıklığı 5 kata kadar arttırıyor
20 Ağustos 2021 15:15 - Sputnik News
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2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıran kişilerin 6 ay sonra 3. doz yaptırmaları halinde, Kovid-19’a karşı kazanılan bağışıklığın 3 ila 5 kat artırabileceği açıklandı.

Malezya merkezli Pharmaniaga Berhad ilaç şirketinde, aşı uzmanı Dr. Ajit Pal Singh Raina, Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısıyla ilgili yapılan son bağışıklık devamlılığı araştırmasının, 2 dozun iyi bir ‘immünojenisiteyi’ (bağışıklık tepkisini tetikleme yeteneği) sağladığını belirtti.

Dr. Ajit Pal, 6 ay sonra etkisizleştirme antikorlarının seviyesinin azalmasına rağmen, 2 dozla yapılan bir aşılama programının güçlü bir bağışıklık belleği oluşturduğunu ifade etti.

3. doz aşı gerekli mi?

“3. doz aşı gerekli mi?” sorusunu yanıtlayan uzman, bu verilerden yola çıkarak, 3. CoronaVac dozunun ‘etkisizleştirici’ antikorları ciddi bir şekilde artıracağını ve daha iyi bir bağışıklık sağlayacağını söyledi.

"Zamanlama kritik"

Bu durumun 3. dozdan sonra daha yüksek antikor oranlarını sağlayan AstraZeneca gibi diğer aşılarının durumuyla tutarlı olduğunu anlatan Dr. Ajit Pal, 3. dozun zamanlamasına dikkat çekti.

"Ayrıca, güçlendirici doz için zamanlamanın kritik olduğunu ve çok erken verilmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var.”

Dr. Ajit Pal, Citing University College London (UCL) tarafından yapılan araştırmalara atıf yaparak, diğer aşılarda da Kovid-19'a karşı sağlanan bağışıklığın en erken 6. haftadan itibaren düşmeye başladığını söyledi. 10. haftadan sonra ise, anikor seviyesi neredeyse yarıya kadar azaldığını anlatan Dr. Ajit Pal, bu da 3. dozun gerekli olduğunu doğruladığını ifade etti.

"Tüm aşılarda antikor düşüşü yaşanıyor''

Dr. Ajit Pal, aşılarının sağladığı antikorlarda düşüşü ölçmek için kullanılan yöntemlerin farklı olduğunu, bu yüzden sonuçların karşılaştırılabilir olmadığına rağmen, tüm aşılarda antikor seviyesine düşüş yaşandığını vurguladı

İngiliz tıp dergisi The Lancet’te 600'den fazla aşıyla ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen verilere dayandığını belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

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