Araştırma: Soğuk algınlığı, Covid-19’a karşı koruma sağlayabilir

MEDİMAGAZİN-Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından yapılan bir çalışma, Covid-19’a karşı bağışıklığın muhtemelen uzun süre, hatta belki bir ömür boyu sürebileceğini öne sürüyor. mBio’da yayınlanan çalışmada, hafıza B hücrelerinin patojenleri tespit eden uzun ömürlü bağışıklık hücrelerini indüklediği, onları yok etmek için antikorlar oluşturduğu tespit edildi.

Araştırmanın bir diğer önemli özelliği ise hafıza B hücrelerinin çapraz reaktivitesini belirleyen ilk çalışma olması. Bu demek oluyor ki, soğuk algınlığına neden olan virüslere saldıran B hücreleri de SARS-CoV-2’ye karşı antikor geliştiriyor. Çalışma yazarları, neredeyse herkeste görülen bu hastalığın Covid-19’a karşı önceden var olan bir bağışıklık sağlayacağına inanıyor.

“İyileşen Covid-19 hastalarının kan örneklerine baktığımızda, çoğunun SARS-CoV-2’yi tanıyabilen ve ona saldırabilecek antikorları hızla üretebilen, önceden var olan hafıza B hücrelerine sahip olduğu görülüyor.” diye belirtiyor Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji uzmanı Mark Sangster.

Bir diğer Mikrobiyoloji ve İmmünoloji uzmanları Marie Curran Wilson, Joseph Chamberlain Wilson ve David Topham ise önceden var olan hafıza B hücrelerine sahip olmanın Covid-19 aşılarının etkinliğini artırmaya yardımcı olup olmayacağını araştırılması gerektiğini ifade etti.

Hafıza B hücreleri uzun süre hayatta kalabildiğinden, Covid-19’dan kurtulanları sonraki enfeksiyonlardan uzun süre koruyabilir. Ancak yine de bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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