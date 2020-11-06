Araştırma: Statin alanların Covid-19 ölüm riski daha düşük olabilir

MEDİMAGAZİN-Salgın başlangıcından bu yana Covid-19 tedavisinde tartışılan ilaçlardan biri de statinler. Bu ilaç, kandaki kolesterolü düşürmeye ve böylece kalp-damar hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor. Şu anda her 4 kişiden biri tarafından kullanılan halk arasındaki en yaygın ilaç konumunda.

Lluis Masana liderliğinde yürütülen yakın zamanlı bir araştırmada araştırmacılar, statinlerle tedavi edilen kişilerin Covid-19 nedeniyle ölüm riskinin, diğer insanlara kıyasla yüzde 22 ila 25 daha düşük olduğunu buldu.

Çalışmada, SARS-CoV-2 ile enfekte 2 bin 159 hastadan bilgi toplandı. Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, önceki hastalıklar, kolesterol seviyeleri, virüsün evrimi, Covid-19 için kullanılan tedaviler gibi klinik değişkenleri değerlendirdi. Araştırmacılar bu çalışmada statin ile tedavi edilen hastaların ölüm oranlarını almayanlara kıyasla karşılaştırdı.

Çalışma bulgularına göre Masana, statinlerle tedavinin beş ölümden birini engellediğini söyledi. Masana ayrıca, bulguların sadece statinlerle yapılan tedavinin Covid-19’un evrimi üzerinde olumsuz olmadığını göstermekle kalmadığını, aynı zamanda hasta ölümlerini de önemli ölçüde azalttığını gösterdiğini ifade etti.

Son olarak araştırmacılar bu araştırmanın hiçbir zaman Covid-19 hastalarına statin verilmesinin ölüm riskini azaltacağını göstermeyi amaçlamadığını, yalnızca bu bulguyu doğrulayabilecek çalışmaların önünü açtığını belirtti.