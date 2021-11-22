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Araştırma yeniden ortaya koydu: COVID aşıları etkili ve güvenilir
Yapılan yeni bir araştırma COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların etkinliğini ve güvenirliğini ortaya koydu. Buna göre, iki doz aşı semptomatik vakalarda yüzde 97, COVID'e bağlı ölümlere karşı ise yüzde 95 oranında koruyor.
Araştırma yeniden ortaya koydu: COVID aşıları etkili ve güvenilir
22 Kasım 2021 15:57 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Infectious Diseases of Poverty’da yayımlanan yeni bir araştırma ile varyantların getirdiği enfeksiyon dalgaları göz önünde bulundurularak, COVID-19 aşılarının koruyucu etkinliği ve güvenliği değerlendirildi.

32'si aşı etkinliği ve 26'sı güvenlik çalışması olmak üzere 58 çalışmayı içeren araştırma, Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğelerine (PRISMA) göre gerçekleştirildi.

Araştırma bulgularına göre,

İlk dozda aşı etkinliğinin; enfeksiyonun önlenmesinde yüzde 41, semptomatik enfeksiyonunun önlenmesinde yüzde 52, hastaneye yatışın önlenmesinde yüzde 66, yoğun bakım ünitesine kabulün önlenmesinde yüzde 45 ve COVID’ bağlı ölümlerin önlenmesinde ise yüzde 53 olduğu görüldü.

İkinci doz için ise SARS-CoV-2 enfeksiyonunun önlenmesinde yüzde 85, semptomatik COVID-19'un önlenmesinde yüzde 97, hastaneye yatışın önlenmesinde yüzde 93, yoğun bakıma kabulün önlenmesinde yüzde 96 ve COVID-19’a bağlı ölümlerin önlenmesinde ise yüzde 95 aşı etkinliği ölçüldü.

Ayrıca çalışma, çeşitli SARS-CoV-2 varyantları için de aşı etkinliklerini gösterdi. Aşıların Alpha varyantına karşı yüzde 85, Gama varyantına yüzde 54, Beta varyantına karşı yüzde 75 ve Delta varyantına karşı yüzde 74 koruma sağladığı bildirildi.

Çalışma ayrıca genel havuzlanmış insidans oranının advers etkisi için yüzde 1.5, ciddi advers olaylar için 10.000'de 0.4 ve aşılamadan sonra ölüm için 10.000'de 0.1 olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asi etkinligi yogun bakim semptomatik covid-19

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