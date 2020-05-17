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Araştırma: Yüksek sesle konuşan bir kişi öksürmese dahi virüsü bulaştırabilir
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, yüksek sesle konuşan bir hasta, koronavirüsü hem daha uzağa yayıyor hem de daha fazla kişiye bulaştırıyor.
Araştırma: Yüksek sesle konuşan bir kişi öksürmese dahi virüsü bulaştırabilir
17 Mayıs 2020 15:47 - TRT1
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ABD'de yapılan bir araştırma virüsün bir başka bulaşma yönteminin daha olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) bağırma yoluyla da bulaşabiliyor.

Ne kadar yüksek konuşulursa ortama daha fazla partikül yayılacağını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Daha da önemlisi hacmi de büyür konuşmanın şiddetiyle. Bir dakika yüksek sesle konuştuğumda ben normal insana göre bin tane virüs partikülü yayıyorum. 8 dakika boyunca da havada kalabileceğini hesap etmişler." ifadelerini kullandı.

Maskesiz yüksek sesle konuşan kişi öksürmese dahi virüsü bulaştırabiliyor. Üstelik normal konuşan bir hastaya göre de virüsü daha uzağa yayıyor.

Sosyal mesafenin mutlaka korunması gerekiyor

Tezer, "Eğer bende virüs varsa normal konuşmayla 1 metreden uzağa gitmez. O yüzden insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayın diyoruz." dedi.

Koronavirüs böyle yayılıyor, uzun sürede havada kalabiliyor

Virüsten korunmak için bulaşma tehlikesi hangi yolla olursa olsun maske takmak ilk tedbir. Ayrıca sosyal mesafenin de mutlaka korunması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:

sosyal mesafe covid-19 bulasma yontemi

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