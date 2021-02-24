Aşı gönderin, karşılığında sağlık personeli gönderelim!

Filipinler, COVID-19 aşıları karşılığında hemşirelerin İngiltere ve Almanya’da çalışmasına izin vermeyi teklif etti.

Filipinler Çalışma Bakanlığının Uluslararası İlişkiler bürosu müdürü Alice Visperas tarafından yapılan açıklamada, “Almanya ve İngiltere’nin COVID-19 aşılarını bize bağışlamaları halinde birçoğu hemşire olan binlerce sağlık çalışanını çalışmaları için Almanya ve İngiltere’ye gönderebiliriz” dedi.

YILLIK 5 BİN SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERME SINIRI

Asya kıtasında en fazla COVID-19 vakası görülen ülke olan Filipinler, daha önce sağlık çalışanlarına yurt dışında çalışma yasağı getirmiş, daha sonra da bu yasağı 5 bin ile sınırlayan karar almıştı.

Sadece İngiltere’de 30 binden fazla Filipinli sağlık çalışanı olduğu belirtilirken İngiltere Sağlık Bakanlığı, böyle bir anlaşmayla ilgilenmediğini ve önceliğinin yurt içinde aşıları kullanmak olduğunu söyledi.

İNGİLTERE CEVAP VERDİ

İngiltere'nin aşı ticareti yapmasına gerek olmadığını söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü, Başbakan Boris Johnson'ın yılın ilerleyen günlerinde fazla kalan atışları paylaşma sözünü aktardı, "İngiltere’nin, Filipinler ile hemşirelerin daha fazla işe alınmasıyla bağlantılı bir aşı anlaşması yapma planı yok” dedi.

Filipinler, toplamda 148 milyon doz aşı temin etmek isterken, İngiltere, nüfusunun altı katı olan 400 milyondan fazla doz sipariş etti.

FİLİPİNLİ HEMŞİRELER: "MAL VEYA İHRAÇ ÜRÜNÜ MUAMELESİ GÖRMEKTEN TİKSİNİYORUZ"

Filipinli hemşireler, kötü çalışma koşullarından ve evde düşük ücretten kaçmak için yerleştirme yasağına karşı mücadele ederken; aşılama programı, bazı sağlık çalışanları için pek iyi gitmedi.

Filipinli Hemşireler Birliği Genel Sekreteri Jocelyn Andamo, Reuters'e verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşirelere ve sağlık çalışanlarına hükümet tarafından mal veya ihraç ürünü muamelesi görmekten tiksiniyoruz."

FİLİPİNLER'DE HENÜZ AŞILAMA BAŞLAMADI

İngiltere ve Almanya toplam 23 milyon kişi COVID-19 aşısı olurken Filipinler’de aşılama henüz başlamadı. 108 milyonluk nüfusunun 3’te ikisinin aşılanma planı olduğu aktaran Filipinler’e önümüzdeki günlerde Çin tarafından bağışlanan ilk aşılar gelecek.