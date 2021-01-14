Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı gönüllüsü İl Sağlık Müdürü'nün plasebo aşı olduğu ortaya çıktı: Bugün yeniden aşı yaptırdı
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, daha önce gönüllü olarak yaptırdığı aşı, halk arasında 'yalancı aşı' olarak isimlendirilen plasebo aşı çıkınca bugün yeniden aşı oldu. Dr. Yavuzyılmaz, “Sabah aşı olmadım. Çünkü gönüllü olarak yaptırdığım aşının ne olduğunu bilmiyordum. Bana yapılan aşı 'plasebo' çıkınca, vakit kaybetmeden gerçek aşımı yaptırdım” dedi
Aşı gönüllüsü İl Sağlık Müdürü'nün plasebo aşı olduğu ortaya çıktı: Bugün yeniden aşı yaptırdı
14 Ocak 2021 16:12 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşının ilk dozunu, geçen Aralık ayında vuruldu. İki haftalık takibin ardından Dr. Yavuzyılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ikinci doz aşıyı yaptırdı. Dr. Yavuzyılmaz, yaptırdığı aşının halk arasında 'yalancı aşı' olarak bilinen 'plasebo aşı' çıkması üzerine bugün yeniden aşı oldu. Plasebonun, Faz 3 çalışmaları sırasında yapılan dozlardan biri olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, bu sabah başlayan aşılamada şu ana kadar 3 bin personelin, aşı olduğunu, aşı uygulamasının saat 23.00’e kadar devam edeceğini bildirdi.

'VATANDAŞLARIMIZ AŞI OLSUN'

Vatandaşlardan sıraları geldiğinde aşı olmalarını isteyen Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, şunları söyledi: 

“Bugün aşılamalara başladık. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, sabah ilk aşıyı oldu. Ondan sonra diğer sağlık çalışanlarımızın da aşılanma çalışmaları başladı. İlçelerimizde de sabah itibariyle aşı çalışmaları başladı. Ben daha öncesinde Faz 3 çalışmalarında gönüllü olarak aşı yaptırmıştım, o yüzden sabah aşı olmadım.

Çünkü aşı mı yapıldı, plasebo mu yapıldı belli değildi. Sabah 09.30-10.00 gibi çalışma grubundan gelen mesajda, 'plasebo grubundan aşılandığım dolayısıyla normal aşımı yapmam gerektiği' belirtildi. Ben de zaman kaybetmeden aşımı oldum. Bütün vatandaşlarımıza, sırası geldiğinde mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Aşının gelişi peyderpey olacak."

Her türlü sağlık hizmeti veren personelin aşılancağının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Sabahtan bu yana üç binin üzerinde sağlık personeli aşılandı. Çalışmalar haftasonu da dahil olmak üzere gece 23.00’e kadar devam edecek. Biz, aşı olmayı, pandeminin bitmesi için üzerimize düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaklaşık bir yıldır sağlık personeli, insanüstü bir çaba sarf ediyor. Pandemi sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Sırası gelen vatandaşın gidip, aşısını olmasını istiyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

dr fevzi yavuzyilma sinovac coronavac plasebo asi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.