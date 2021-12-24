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Aşı karşıtlarının yerine 8 kere aşı oldu: 9'uncuyu olurken yakalandı
Belçika'da bir kişinin, Kovid-19 aşısı olmak istemeyenlerin yerine para karşılığında 8 kez aşı yaptırdığı belirlendi.
Aşı karşıtlarının yerine 8 kere aşı oldu: 9'uncuyu olurken yakalandı
24 Aralık 2021 09:41 - AA Ömer Tuğrul Çam
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Belçika basınındaki haberlere göre, 33 yaşındaki adam, Namur kentinde 9'uncu kez aşı olmak isterken görevlilerce fark edildi.

Adı açıklanmayan kişinin, restoran gibi işletmelere girişte sorulan Kovid belgesini elde etmek isteyen aşı karşıtlarından 100 ila 150 avro aldığı ve onların yerine aşı olduğu bildirildi.

Para aldığı kişilerin kimlik kartıyla aşı merkezlerine giden kişinin Charleroi kentinde kısa aralıklarla iki kez aşı olunca fark edildiği belirtildi. Bunun ardından kısa süre sonra başka bir aşı merkezine giden kişinin sivil polislerce yakalandığı açıklandı.

Namur savcılığı, yakalanan kişiye kendilerinin yerine aşı olması için para ödeyenlerin kimliklerini tespit etti. Bu kişilerin 5 yıla kadar hapis ve 800 bin avroya kadar para cezası istemiyle yargılanabileceği bildirildi.

8 kez aşı olan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Belçika hükümetinin Kovid-19 salgını için oluşturduğu kriz merkezinin sözcüsü Steven Van Gucht, "Bu kişinin çok fazla aşı olduğu için sağlığının tehlikede olması çok olası değil. Çok fazla aşı olduğu için hastalıktan daha iyi korunacağı doğru değil." dedi.

Van Gucht, "Bu adamın yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunu tahmin etmemiz şu an için zor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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