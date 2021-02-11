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Aşı krizi yaşayan Avrupa için iyileştirme çalışmaları: Oxford-AstraZeneca aşısı Almanya'da üretilecek
AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, üretimi hızlandırmayı ve AB ile tedarik konusundaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için Alman firması Dessau tesisinde IDT Biologika ile ortaklaşa üretilecek
Aşı krizi yaşayan Avrupa için iyileştirme çalışmaları: Oxford-AstraZeneca aşısı Almanya'da üretilecek
11 Şubat 2021 11:09 - DHA
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AstraZeneca, Avrupa’daki üretim tesisilerindeki problemden dolayı daha önce taahhüt ettiğinden daha az koronavirüs aşısı arz edeceğini açıklamış ve bu durum Avrupa Birliği ile kriz yaşanmasına sebep olmuştu. AstraZeneca krizi aşmak için Alman Dessau ile ortaklığa giderek Almanya’da yeni bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.

BİYOREAKTÖR KURULACAK

AstraZeneca, koronavirüs aşısından ayda on milyonlarca doz yapabilen beş adede kadar 2 bin litrelik biyoreaktör oluşturmayı planlıyorlar. Ancak, yeni tesis önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmete girmeyecek.

AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, Avrupa'nın mevcut pandeminin zorluklarının üstesinden gelmesine büyük ölçüde yardımcı olacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca koronavirus asisi almanya uretim tesisi biyoreaktor

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