Aşı olduktan sonra dikkat edilmesi gerekenler 8 soruda yanıt buluyor

Türkiye’de aşılama işlemi geçtiğimiz hafta içinde başladı. Önce sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, 1. aşamada koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlara sonra da 65 yaş üzerinde olanlara uygulanacak. Aşılama 4 aşama içinde tamamlanacak.
Peki aşı olduktan sonra nelere dikkat etmek gerekir?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke sorularımızı yanıtladı. (Yanıtlar hem Covid-19 aşısını, hem diğer aşıları kapsamaktadır)
Yüzde 10'dan sık görülen yan etkiler: Aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve şişlik, genel yorgunluk hissi, baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları, titreme ve ateş yüksekliği.
Yüzde 10 gelişebilen yan etkiler: Aşının yapıldığı yerde ağrı ve bulantı.
Yüzde 1 görülebilen yan etkiler: Aşının yapıldığı yere yakın lenf bezlerinde şişlik, kendini hasta hissetmek, yaygın ağrı hissi, uykusuzluk, aşının yapıldığı yerde kaşıntı
Nadir gelişen (%0.1-%0.001) ve istenmeyen yan etki: Yüzün bir tarafında aniden gelişebilen geçici bir yüz felci.
Gelişme sıklığı mevcut verilerle tam olarak bilinmeyen ancak son derece nadir gelişebilen istenmeyen yan etki (muhtemelen 1/100.000): Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)
2. Bu yan etkiler geliştiğinde ne yapılmalı?
KİMLERE AŞI YAPILMAZ?
Daha önce herhangi aşı yapılıp ilk 15-20 dakika içerisinde anafilaksi tarzında ciddi allerjik reaksiyon gelişenlerde, enjeksiyon yapıldıktan sonra ciddi kanama ve bu kanamanın durdurulma ihtimali zor ve güç olduğu bilinen türden hastalığı olanlarda aşı kesinlikle yapılmamalıdır. Bunun dışında şu an için 18 yaş grubunda (16 yaş altı için daha geçerli) olanlarda ve hamilelerde verilerin ve sonuçların yetersizliği nedeniyle aşı (Covid-19) yapılmamalıdır. Ciddi allerjik hastalığı olan kişilerin aşı öncesinde hekime bilgi vermelerinde ve danışmalarında yarar olacaktır.
3. Aşının ilk dozu ile ikinci dozu arasında bir yan etki farkı var mıdır?
4. Aşı olan bir kişi aynı gün çalışabilir mi? İşe gitmesinde bir mahsur var mı?
5. Aşı olduktan sonra antikor testi yaptırmalı mıyım?
6. Aşı olduktan sonra hastalığı bulaştırır mıyım? Sevdiklerime sarılabilir miyim?
7. Aşı oldum şimdi nelere dikkat etmeliyim?
8. Aşı olmak hastalığa karşı beni nasıl ve hangi oranda koruyabilir?
Buna karşın (CoronaVac gibi) inaktive aşılarda ise hücresel bağışık sistem uyarılamadığı için bu aşı ile korunma sıvısal bağışık sistem yani nötralizan antikorların oluşumu ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum nötralizan antikor düzeyinin yeterli düzeyde oluşabilmesi ve sağlanabilmesi için başlangıçta belirli aralıklar ile birkaç doz aşı yapmayı ve sonrasında da hatırlatıcı dozlar ile sürdürülmeyi gerekli kılabilmektedir.
Aşıların hazırlanış şekli dışında aşılar ile hastalığa karşı ne oranda korunma sağlanabileceğini belirlemede bir diğer önemli faktör de bireyin kendisidir. Kişinin yaşı (özellikle ileri yaşlarda bağışık sistemin yanıt gücü zayıflamakta), altta bağışık sistemi baskılayan herhangi bir hastalığın bulunması (kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer hastalığı, diyabet, organ nakli yapılmış olması, kanser vb.) yine bağışık sistemi baskılayacak tedavilerin kullanılması (kortikosteroid, kanser ilaçları, diğer immünsüpresif ilaçlar), obezite gibi durumlar da genel anlamda aşının etkinliğini dolayısı ile koruyuculuğunu azaltan faktörler arasındadır.
Aşının etkisinin ortaya çıkabilmesi için belirli bir zamana gereksinim olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. Covid-19 aşıları arasında etkinlik ya da koruyuculuk düzeyleri açısından çeşitli farklılıkların olduğu Faz-3 çalışma sonuçları ile ortaya konulmaktadır.
Şu ana kadar elde edilen sonuçlara bakıldığında henüz ülkemizde mevcut olmayan aşılardan olan mRNA aşıları ile (Moderna ve Pfizer-BionTech) 18 yaş ve üzerinde hemen her yaş grubunda (hamileler hariç) iki doz aşıdan sonra yüzde 95'lere varan düzeylerde bir koruyuculuğun gelişebildiği görülmektedir.
Ülkemizde olmayan bir diğer aşı olan Oxford-AstraZeneca aşısı vektör aşı olarak adlandırılan türde olup, farklı doz, farklı süre uygulamaları ile farklı etkinlik düzeyleri bildirilmekte olup en iyi şartlarda yüzde 90'lara ulaşabildiği belirtilmektedir.
Şu an ülkemizde uygulanmaya başlanan aşı inaktif Covid-19 aşısı olup farklı ülkelerde farklı sonuçlar bildirilmiştir. Örneğin ülkemizdeki çalışma sonuçları bu aşının koruyuculuğunun yüzde 90,25'ler düzeyinde olduğunu gösterirken Brezilya'daki sonuçlar bunun yüzde 50,25'ler düzeyinde olduğu yönündedir.
İnaktif aşılar ile ilgili bilinen en iyi örnek mevsimsel grip aşılarıdır. En iyi koşullarda (genç erişkin ve kronik hastalığı olmayanlar) yüzde 70 koruyuculuk görülürken yaş ilerledikçe ve altta bağışık sistemi baskılayan hastalığı olanlarda koruyuculuk %45-50'lere kadar düşebilmektedir.
Ancak bu noktada önemli bir durum mevsimsel grip aşılarının gribe karşı tam anlamıyla koruma sağlayamasa da hastalığın daha hafif geçirilmesine olanak sağlaması ve hatta hastanede yatış gereksinimini belirgin azaltmasıdır ki inaktif Covid-19 aşısının da böyle bir etki oluşturabileceği söylenebilir. Tüm aşılara ilişkin daha net bilgiler ancak zaman içerisinde daha belirgin hale gelebilecektir.