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Aşı programlama şeması detaylandırıldı! İşte tam liste!
Sağlık Bakanlığı aşı olacak meslek gruplarına yönelik öncelik listesini açıkladı
Aşı programlama şeması detaylandırıldı! İşte tam liste!
14 Ocak 2021 13:28 -
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Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresi üzerinden aşı olacak meslek gruplarına yönelik öncelik listesini yayımladı. 

Meslek gruplarının sıralı listesi için tıklayın.

Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 

"COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık Örgütü bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. 

COVID-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerden biri de kitlesel COVID-19 aşılamasıdır."

Yapılan açıklamada hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisinin değerlendirildiği ve COVID-19 aşısının uygulanacağı grupların belirlendiği duyuruldu. 

"COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık Örgütü bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verilen paylaşımda, pandemi müdahalesinde en etkili yöntemlerden birisinin kitlesel COVID-19 aşılaması olduğunun altı çizildi.  Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

Aşı, Aile Sağlığı Merkezinde yapılacağı zaman, kişinin kayıtlı bulunduğu aile hekimliği biriminde uygulanacaktır. Kişinin çeşitli nedenlerle bağlı bulunduğu aile hekimine ulaşamadığı durumda ise en yakın aile hekimliği biriminden veya hastanede aşı uygulamaları için hali hazırda hizmet vermekte olan erişkin aşılama kliniklerinden/birimlerinden randevu alması durumunda aşılanması sağlanacaktır."

Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınarak değerlendirilecek.
 

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