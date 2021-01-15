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Aşı sonrası yan etkilerle karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler
Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden Covid-19 aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı
Aşı sonrası yan etkilerle karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler
15 Ocak 2021 09:41 - İHA
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Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Covid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

  • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
  • Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
  • Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asisi yan etkiler saglik bakanligi

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