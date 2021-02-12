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Aşı takvimi işliyor: 65 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri COVID-19'a karşı aşılanmaya başladı
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama programı hızla devam ediyor. Program dahilinde ilerleyen aşılamada 2. doz aşılanmasına başlanan sağlık görevlilerinin ardından, sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi ve onların aşılanmasına bugün itibariyle başlandı. Bu vatandaşların aşılanması ile 1. aşamada yer alan tüm grupların ilk doz aşılanması tamamlanmış olacak.
Aşı takvimi işliyor: 65 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri COVID-19'a karşı aşılanmaya başladı
12 Şubat 2021 11:06 - İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 65 yaş üzerinin nasıl randevu alacağını anlatmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

 "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim"

Covid-19 aşını yaptıran 72 yaşında olan Kerim Gezer, herhangi bir ağrı hissetmediğini, çok memnun kaldığını belirtti. “Alo 182” hattından randevu alıp aşılarını olan 74 yaşındaki Ayşe Kaptan ve 75 yaşındaki Veysel Kaptan, genel olarak aşılamadan memnun kaldıklarını ve sorun yaşamadıklarını dile getirdi. E - Nabız ile aşı randevusunu alan ve mutlu olduğunu aktaran 69 yaşındaki Latife Özdamar hiçbir acı hissetmediğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca e - nabiz asi randevusu 65 yas uzeri

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