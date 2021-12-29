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'Aşı: BioNTech aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı' okuyucuyla buluştu
Joe Miller, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in katkıları ile dünyanın klinik olarak onaylanmış ilk COVID-19 aşısı BioNTech’in gelişim aşamalarını “Aşı - BioNTech Aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı” kitabında kaleme aldı.
'Aşı: BioNTech aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı' okuyucuyla buluştu
29 Aralık 2021 16:41 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Joe Miller’ın BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in katkıları ile kaleme aldığı “Aşı: BioNTech Aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı” adlı kitabı Kronik Kitap Yayınevi’nden okuyucu ile buluştu.

“Aşı: BioNTech aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı”, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in otuz yıla yakın süredir sürdürdükleri kanser, HIV ve tüberküloz gibi birçok hastalığa karşı devrim yaratacak mRNA tabanlı tedaviler geliştirme azimlerinin,  COVID-19 olarak bilinen virüse karşı geliştirerek aşıya altyapı oluşturmalarını ve insan vücudunu nasıl kendi eczanesi hâline getirdiklerini ele alıyor.

Kitap, “Saygın ilaç şirketlerini iddialı projelerini desteklemeye nasıl ikna ettiler?, Trump yönetimi ve Avrupa Birliği’nden gelen siyasi müdahaleleri nasıl yönettiler?, Dünyanın her köşesine rekor sürede iki milyardan fazla doz aşıyı sağlamayı nasıl başardılar? mRNA teknolojisinin Covid-19’u alt edişi, yakın gelecekte kanser tedavisinde olası bir başarının habercisi olabilir mi?” Gibi sorulara da yanıt veriyor.

Aşı ayrıca Financial Times’ın Frankfurt muhabiri Joe Miller’ın, Şahin ve Türeci’nin katkılarının yanı sıra elliden fazla bilim insanı, politikacı, halk sağlığı yetkilisi ve BioNTech personeli ile yaptığı röportajlardan oluşuyor ve bu önemli atılımının arkasındaki bilimsel, ekonomik ve kişisel geçmişi açıklıyor.

Anahtar Kelimeler:

asi kitap biontech asisina giden yol ve gelecegin tibbi joe miller dr ozlem tureci prof dr ugur sahin

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