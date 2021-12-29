'Aşı: BioNTech aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı' okuyucuyla buluştu

MEDİMAGAZİN - Joe Miller’ın BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in katkıları ile kaleme aldığı “Aşı: BioNTech Aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı” adlı kitabı Kronik Kitap Yayınevi’nden okuyucu ile buluştu.

“Aşı: BioNTech aşısına Giden Yol ve Geleceğin Tıbbı”, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in otuz yıla yakın süredir sürdürdükleri kanser, HIV ve tüberküloz gibi birçok hastalığa karşı devrim yaratacak mRNA tabanlı tedaviler geliştirme azimlerinin, COVID-19 olarak bilinen virüse karşı geliştirerek aşıya altyapı oluşturmalarını ve insan vücudunu nasıl kendi eczanesi hâline getirdiklerini ele alıyor.

Kitap, “Saygın ilaç şirketlerini iddialı projelerini desteklemeye nasıl ikna ettiler?, Trump yönetimi ve Avrupa Birliği’nden gelen siyasi müdahaleleri nasıl yönettiler?, Dünyanın her köşesine rekor sürede iki milyardan fazla doz aşıyı sağlamayı nasıl başardılar? mRNA teknolojisinin Covid-19’u alt edişi, yakın gelecekte kanser tedavisinde olası bir başarının habercisi olabilir mi?” Gibi sorulara da yanıt veriyor.

Aşı ayrıca Financial Times’ın Frankfurt muhabiri Joe Miller’ın, Şahin ve Türeci’nin katkılarının yanı sıra elliden fazla bilim insanı, politikacı, halk sağlığı yetkilisi ve BioNTech personeli ile yaptığı röportajlardan oluşuyor ve bu önemli atılımının arkasındaki bilimsel, ekonomik ve kişisel geçmişi açıklıyor.