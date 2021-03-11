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Aşıda güven oylaması: Almanlar en az AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına güveniyor
Almanların Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan aşılara karşı güveni aşıya göre değişiyor. Yapılan bir ankete göre Almanlar en fazla BioNTech/Pfizer aşısına, en az AstraZeneca aşısına güveniyor
Aşıda güven oylaması: Almanlar en az AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına güveniyor
11 Mart 2021 11:17 - Deutsche Welle
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Almanya'da bir yandan hükümete aşılamanın yavaş ilerlediği eleştirisi yapılırken, diğer yandan toplumda aşıların güvenliği tartışması yaşanıyor. Son olarak yapılan bir anket, Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan aşılara karşı güvenin aşıya göre değiştiğini ortaya koydu. Söz konusu ankete göre Almanlar en fazla BioNTech/Pfizer aşısına güveniyor. Katılımcıların yüzde 66'sı aşıyı güvenli bulduğunu belirtti.

YouGov adlı anket şirketinin araştırmasına göre BioNTech/Pfizer aşısını, yüzde 54'lük güven oranı ile ABD'li Moderna izliyor.

En az AstraZeneca'ya güveniliyor

Anket diğer yandan Almanya'da yaşayanların en az AstraZeneca aşısına güvendiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 43'ü aşıyı güvenli bulduğunu söylerken, yüzde 27'si bu aşıyı olmak istemediğini, kendilerine başka bir aşı sunulana kadar beklemeyi tercih edeceğini belirtti. Yüzde 35'lik bir kesim ise AstraZeneca aşısını olacağını dile getirdi. Moderna aşısı olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 49, BioNTech/Pfizer aşısı vurulmayı kabul edenler ise yüzde 61 seviyesinde.

YouGov‘un 23 Şubat-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 8 bin kişi katıldı.

İngiltere'de aşı güven indeksi

İngiltere'de BioNTech/Pfizer aşısına güven yüzde 79, AstraZeneca aşısına duyulan güven ise yüzde 81 düzeyindeydi. İngiltere'de geliştirilen AstraZeneca aşısı İngiliz vatandaşlarının üçte birinden fazlasına ilk doz aşı olarak uygulanmış durumda.

Ancak AstraZeneca'nın Almanya dışındaki ülkelerde de kabul edilebilirlik sorunu mevcut. Zira ankete katılan Fransızların yüzde 33'ü aşıyı güvenli bulduğunu söylerken, ABD'lilerin yüzde 42'si, İtalyanların yüzde 54‘ü ve İspanyolların ise yüzde 59'u bu aşıya güvendiğini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:

almanya avrupa birligi biontechpfizer asiya guven

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