Aşıda ikinci aşama: Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile görevli personelin aşılanmasına başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı bugün itibarıyla başladı.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.

75.Yıl Huzurevi sakinleri aşılarını oldu

Aşılama programı kapsamında 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ilk doz aşılarını oldu.

Uzun süredir yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından "aşılama odası"nda gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak kuruluşlara ulaştırılan aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor.

"Aşılamadan sonra yaşlılarımızı, engellilerimizi öncelikle bir süre revirde gözlem altına alıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşı uygulamasının başladığına işaret eden Koç, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri tarafından huzurevlerimizde, engelsiz bakım merkezlerimizde sakinlerimiz ve personelimizin tümü aşılanmaktadır. Aşılarımız kuruluşlarda oluşturduğumuz aşı ünitelerinde, revirlerde, sağlık gözetimi altında yapılmakta. Aşılamadan sonra yaşlılarımızı, engellilerimizi öncelikle bir süre revirde gözlem altına alıyoruz."

Koç, yaşlılara yönelik bu çalışmaların öncelikli hale getirilmesinde Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla COVID-19'la mücadelede yaşlıları korumak için tüm kuruluşlarda alınan sıkı tedbirlere işaret eden Koç, Türkiye genelinde kuruluşlarda kalan 87 bini aşkın kişi ve personelin aşılanacağını anımsattı.

Genel Müdür Orhan Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"28 gün sonra ikinci doz aşılar da yapılacak. Aşı sonrasında da 15 gün bağışıklanma süresini bekleyeceğiz. İnşallah ondan sonra kuruluşlardaki tedbirlerimizi de ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek müjdesini de buradan vermek istiyorum."

"Çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum"

İlk doz CoronaVac aşısını olan 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden 82 yaşındaki Birsen Sungurer, "Kendimi süper hissediyorum. Aşı olduğumu hissetmedim. Şimdi de çok rahatım." dedi.

72 yaşındaki Harika Türkay ise "Aşı olduğum için çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyiyim, herhangi bir sorunum yok." ifadesini kullandı.

Türkay, salgın sebebiyle mart ayından beri huzurevinde olduklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: