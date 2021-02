Aşılama kazanılan ivme, ABD'de COVID-19 vaka ve ölüm sayılarında 'istikrarlı düşüş' sağladı

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları ve buna bağlı ölümler hala yüksek seyrederken, rakamların bir süredir "istikrarlı bir düşüş eğiliminde" olduğu açıklandı.

New York Times'ın derlediği istatistiklerde, Kasım 2020'den bu yana devamlı yükselen COVID-19 vaka ve ölümlerinin geçen aydan itibaren istikrarlı düşüş eğilimine girdiği, buna paralel olarak hastaneye yatışlarda da azalma yaşandığı aktarıldı.

Ülkedeki günlük ölüm sayısı ortalamasının son günlerde 2 bin 800 civarına düştüğü ancak birkaç hafta öncesine kadar bunun 3 bin 300 dolayında olduğu ifade edildi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'deki günlük COVID-19 vaka ortalaması, çarşamba günü kaydedilen 102 bin 344 rakamı hariç, hafta içinde 95 binin altında seyretti.

ABD'de pozitif vaka sayısı en son 3 Kasım 2020'de 100 binin altına düşerek 95 bin 810 olarak kayıtlara geçmişti.

COVID-19 aşısı bazı eczanelerde ulaşılabilir oluyor

COVID-19 aşılama çalışmaları, ABD hükümetinin en önemli gündemlerinden biri olmaya devam ederken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) ülkede yaygın olan bazı eczane zincirlerine de aşılama yetkisi verdiği bildirildi.

ABD'nin en yaygın eczane zincirlerinden CVS'nin internet sayfasındaki açıklamaya göre, Amerikalılar bugünden itibaren CVS'ye ait bazı eczanelerde, Kovid-19 aşısı olabilecek.

Henüz kısıtlı miktarda aşı tedarik edilebildiği için riskli gruplara öncelik verilecek ve aşı yaptırmak isteyenler randevu alacak.

Gelecek aylarda, aşı stoklarının da artmasıyla CVS, ülke genelinde aşılama kapasitesini ayda 25 milyon doza kadar çıkarabilecek.

California'da COVID-19 ölümleri ilk defa New York'u geçti

Salgının Mart 2020'de merkezi haline dönüşen New York, o tarihten itibaren COVID-19'dan ölümlerin en çok yaşandığı eyalet olmayı sürdürürken, California eyaleti dün ilk defa can kaybı sayısında New York'u geçti.

"Worldometers" kayıtlarına göre, günde 200 civarında ölümün yaşandığı New York'ta COVID-19'dan toplam 45 bin 633 kişi hayatını kaybederken, günlük ölümlerin 600'e kadar çıktığı California'da can kaybı 45 bin 971'e yükseldi.

ABD'de 3 milyon 447 bini aşkın vakayla ilk sırada yine California yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 558 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 806 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Toplamda 1 milyon 500 bin civarındaki vaka sayısıyla 4. sıraya gerileyen New York'un Valisi Andrew Cuomo ise 23 Şubat'ta eyaletin büyük arena ve stadyumlarının sınırlı kapasiteyle de olsa açılabileceğini bildirdi.