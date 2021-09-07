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Aşılamada yaş sınırı isteğe bağlı 12 yaş ve üzeri için açıldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında tercihe bağlı olarak 12 yaş ve üstündeki çocuklar aşılarını yaptırıyor.
Aşılamada yaş sınırı isteğe bağlı 12 yaş ve üzeri için açıldı
07 Eylül 2021 10:24 - AA Hakan Mehmet Şahin
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Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamada yaş sınırı isteğe bağlı 12 yaş ve üstündekiler için de açıldı.

İsteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

İlk doz aşısını Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde olan Emir Turan (13), AA muhabirine sağlık açısından herkese aşı olmalarını tavsiye etti.

Artık okulların da açıldığını anlatan Turan, maske ve mesafe önlemini de alarak eğitim hayatlarına devam edeceğini söyledi.

Ege Atilla (14) ise yaşıtlarının korktukları için aşı yaptırmadığını, aslında korkulacak bir şeyin olmadığını belirtti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da söz konusu yaş aralığındaki çocuklar ve diğer yaş grubundaki vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor.

Aşılama oranı en yüksek iller Trakya'da

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 2'inci Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 89,7, Tekirdağ'da 87,6 Kırklareli'nde yüzde 86,8 olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:

12 yas ve ustu asilama tercihe bagli kovid-19

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