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Aşılamanın en az olduğu Avrupa ülkesi de kapanma kararı alıyor
Artan COVID-19 vakaları nedeniyle tam kapanmaya geri dönen Avusturya’nın ardından Slovakya da tam kapanmaya hazırlanıyor. Ülkede son dönemde vaka sayılarında rekor düzeyde artışlar görülüyor.
Aşılamanın en az olduğu Avrupa ülkesi de kapanma kararı alıyor
24 Kasım 2021 16:04 - Amerika'nın Sesi
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5,5 milyon nüfusu bulunan Slovakya, hali hazırda nüfus oranına göre en fazla vaka görülen ülke haline geldi. Slovakya’da son 24 saatte 10 binden fazla yeni Corona virüsü enfeksiyonu vakası tespit edildi ve 71 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşanan son vaka artışlarının ardından Slovak yetkililer tam kapanma tedbirlerine geri dönmekten başka çare kalmadığını ifade ediyor. Slovakya nüfusunun sadece yüzde 45’i aşı olmuş durumda. Ülke, Avrupa’da en az COVID-19 aşısı uygulayan ülkelerin başında geliyor.

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin kritik doluluk düzeyine ulaştığını ve geçen yıl görülen azami doluluk oranına yaklaşıldığını açıkladı. Hastanede yatanların hemen hemen tamamının aşısız kişiler olduğu ifade edildi.

Slovakya’da hükümetin konuya ilişkin bugün yapılan zirvenin ardından iki haftalık tam kapanma kararı açıklaması bekleniyor. Avrupa kıtasının yeniden salgının merkezi haline gelmeye başladığı son günlerde Avusturya, Pazartesi günü itibarıyla en az 10 günlük tam kapanma uygulamasına başladı.

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Salgının Avrupa’da hali hazırda özellikle Avusturya ve Slovakya’yla birlikte Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da da etkili olduğu belirtiliyor. Son dönemde Almanya ve Danimarka da vaka sayılarında ciddi artışlar görülen ülkeler. ABD, dün yayınladığı seyahat uyarısında COVID-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

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